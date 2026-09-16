Bayer Zsolték Békemenetet szerveznek október 23-ra

Bayer Zsolt és barátai közös felhívásban tiltakoznak az ellen, hogy Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter felmentette Schmidt Máriát, a Terror Háza eddigi igazgatóját. A Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László által aláírt szövegben azt írják, nem engedik, hogy az intézményt „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.

A kiáltványból kiderül, hogy Bayeréknek lettek volna még további terveik a Terror Házával. „Nem engedhetjük, már csak azért sem, mert a huszadik század két embertelen iszonyata, a nácizmus és a kommunizmus mellé hamarosan be akarjuk oda tenni a 21. század összes embertelen, lélekölő elmebaját is, a woke-tól a genderen át az LMBTQ—ig, a nemzet- és hagyomány-tagadáson át a pogány hedonizmusig és a nyugatot tönkretevő migráció pártolásig” - sorolják a szerzők, hogy mi mindenből maradhat ki a közönség a Tisza-kormány miatt.

A 2025-ös Békemenet Pataky Attilával és Fásy Ádámmal Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Arra kérnek mindenkit, aki a nácizmussal és a kommunizmussal egy polcon szeretné látni a woke bűneit is, hogy szeptember 20-án, 15 órakor menjen tüntetni a Terror Háza elé.

Egyúttal október 23-án pedig egy Békemenet keretében ugyanide várnak „minden magyart, akinek fontos a haza és a jövő”.



