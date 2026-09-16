Egy dal, 3000 gyermek: így énekelt együtt egy egész ország

Több mint 130 osztály, több mint 3000 gyermek és egy dal, amely az ország legkülönbözőbb pontjain szólalt meg. A SPAR Zenei Kihívás tavasszal arra hívta az általános iskolásokat, hogy énekeljenek együtt, és mutassák meg saját videóikban, mit jelent számukra a zene és a közös alkotás. A kezdeményezés most a csúcspontjához érkezett: 175 gyermek Járai Márkkal közösen forgatta le a „Réteken” című dal videoklipjét.

A történet valójában már tavaly elkezdődött. A Superalbum by SPAR keretében tíz ismert hazai előadó készített közös dalokat a Superar gyermekkórusával. Tíz előadó, tíz különböző zenei világ és tíz új szerzemény született, amelyek 2025 őszén a Budapest Parkban rendezett nagykoncerten élőben is megszólaltak. A dalok között volt azonban egy, amely új ötletet adott a projekt alkotóinak. Járai Márk és Bereményi Géza „Réteken” című szerzeményéről már a megszületésekor úgy érezték, hogy valami különleges: egy mai, mégis klasszikus értékeket hordozó gyerekdal, amelyet az általános iskolások is örömmel tanulhatnak meg. Innen jött a gondolat: mi lenne, ha ezt a dalt nemcsak egy gyerekkórus, hanem egy egész ország énekelné?

Ugyanaz a dal, több mint 130-féle történet

Így született meg a SPAR Zenei Kihívás. Iskolai osztályok és kórusok kapták meg ugyanazt a dalt, de azt már rájuk bízták, hogyan keltik életre. Az eredmény minden várakozást felülmúlt: több mint 130 osztály jelentkezett az ország különböző pontjairól, és több mint 3000 gyermek vett részt a kezdeményezésben. A gyerekek tanáraikkal együtt tanulták meg a „Réteken” című dalt, majd elkészítették saját videójukat. Volt, aki az iskolaudvart választotta helyszínül, mások a természetbe vitték ki a produkciót, megint mások tánccal, humorral vagy éppen teljesen saját ötletekkel tették egyedivé a feldolgozást. Ugyanaz a dal szólt, mégsem született két egyforma történet.

A közös alkotás fontosabb volt a tökéletességnél

A Zenei Kihívás nem országos énekverseny volt, ahol azt keresték, ki énekel a legtisztábban. Sokkal inkább arról szólt, milyen érzés közösen létrehozni valamit, és hogyan tudja a zene összehozni a gyerekeket egy közös élményben.

„A SPAR Zenei Kihívásban számunkra az volt a legkülönlegesebb, hogy nem a tökéletes éneklés, hanem az együtt zenélés öröme és a kreatív alkotás került a középpontba” – fogalmazott Dorner Ottilia, a Superar kórusvezetője. Hozzátette: külön öröm volt látni, hogy a pedagógusok mennyi teret adtak a gyerekek saját ötleteinek és önálló zenei megoldásainak. A Superar munkájának egyik fontos célja ugyanis éppen az, hogy a zeneoktatásban nagyobb szerepet kapjon a sikerélmény, az öröm és a kreativitás. Ezekből pedig egyik pályamunkában sem volt hiány.

175 gyerek állt kamera elé Járai Márkkal

A több hónapos közös munka végül egy különleges forgatási nappal zárult. A közönségszavazás és a zsűri által kiválasztott gyerekek a Városligetben találkoztak, ahol 175-en álltak kamera elé Járai Márkkal, hogy közösen forgassák le a „Réteken” című dal videoklipjét. Az ország különböző pontjairól érkező gyerekek addig saját osztályukkal, saját iskolájukban gyakorolták ugyanazt a dalt, ezen a napon azonban egyszer csak ott álltak egymás mellett - és együtt énekelték. A résztvevők számára pedig nem feltétlenül a díjak jelentették a legnagyobb nyereményt. Ahogy az egyik különdíjas közösség vezetője fogalmazott, a közös forgatás, a készülődés és a hozzá kapcsolódó programok „felejthetetlen, fantasztikus élményt” és „milliónyi impulzust” adtak a gyerekeknek.

3000 gyermek hangja, egy közös élmény

A SPAR Zenei Kihívás résztvevői között SPAR vásárlási utalványok, hangszertámogatások, moziélmények és a Magyar Zene Házába szóló belépők is gazdára találtak, minden résztvevő osztály pedig SPAR-ajándékcsomagot kapott. A pedagógusokat Superar zenei workshoppal, illetve bécsi zenei tanulmányúttal is jutalmazták. A projekt igazi eredménye azonban nehezen fér bele egy felsorolásba. Több mint 3000 gyerek tanult meg egy dalt közösen, majd saját ötleteikkel és kreativitásukkal formálták azt a saját történetükké. Tanárok, szülők és osztálytársak dolgoztak együtt egy közös célért, mintegy 130 közösség pedig megmutatta, hogyan szól ugyanaz a dal, amikor mindenki hozzátesz valamit a sajátjából. A Superalbum by SPAR története ismert előadókkal és a Superar gyermekkórusával kezdődött. A SPAR Zenei Kihívással pedig a közös éneklés kilépett a koncertteremből, és az ország számos iskolájába eljutott.

Hogy mi született abból, amikor több mint 3000 különböző hang találkozott egyetlen dalban? Most már bárki megnézheti és meghallgathatja a közös klipet – és vele együtt azt a különleges élményt is, amelyet a közös zenélés adott a résztvevőknek.