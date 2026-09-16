Kapitány: Az energiaközösségi program 25 százalékig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben az energiaközösségeknek

Európában egyedülálló módon hoznak létre energiaközösségeket a magántőkéből megvalósuló széltender révén, ennek köszönhetően helyi közösségek a megújuló energiaberuházásokból jelentős bevételt is szerezhetnek – közölte a gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István azt mondta: a kormánynak fontos volt, hogy a magántőkéből megvalósuló, szélerőművekre kiírt tenderből a magyar közösségek is részesülhessenek, ezért hívták életre az energiaközösségi programot, ami 25 százalékig biztosíthat tulajdonjogot a szélerőművekben ezeknek a közösségeknek. Kapitány szerint ez nagyon jó koncepció, mert így Magyarországon marad ennek a beruházásnak a jelentős része és az ebből fakadó előnyök, a résztvevő magyar helyi közösségek jelentős bevételt szereznek, folyamatosan részesedve a termelés előnyeiből.

Fotó: Németh Dániel/444

Kapitány szerint a részletekről a pályázati kiírásban találhatók bővebb információk. (MTI)