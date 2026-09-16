Mesterséges intelligencia és a modernitás irracionalitása

Az elmúlt hónapokban sokak számára vált egyszeriben kézzelfoghatóvá, mennyire veszélyes lehet a mesterséges intelligencia. Az iparág vezető szereplői maguk is arról beszélnek, hogy akár néhány hónapon belül olyan fordulat állhat be, ami visszafordíthatatlan katasztrófához vezet. Ez a fajta figyelmeztetés önmagában is szokatlan: ritkán fordul elő, hogy egy technológia legnagyobb haszonélvezői saját fejlesztésük legsötétebb következményeire hívják fel a figyelmet. Éppen ezért indokolt komolyan venni ezeket a hangokat, még akkor is, ha az AI jelentette veszélyek pontos mibenléte és az elhárításuk előfeltételei korántsem magától értetődőek.

Laikusként nehéz elképzelni, az AI-hoz kapcsolódó katasztrófa-szcenáriókat. Maga a szakirodalom többféle forgatókönyvvel dolgozik, és ezekhez egymástól jelentősen eltérő valószínűségeket rendel. Miközben a nyilvánosságba jutó, látványos történetek jellemzően a sci-fi-k világát idéző, ítéletnapi narratívákra fókuszálnak (pl. gépi öntudatra ébredés és az emberiség feletti totális AI-kontroll), a tudományos igényű elemzésekben – melyekről újabban a legjelentősebb fórumokon is írnak (pl. Science vagy Nature) – ennél sokkal földhözragadtabb, ugyanakkor nem kevésbé aggasztó forgatókönyvek állnak előtérben. Érdemes ezekből néhányat sorra venni, mielőtt az AI-fenyegetés mögött meghúzódó, általánosabb kérdésekre rátérnénk.

A kevésbé látványos, ám valószínűbb veszélyek

Az AI mindenekelőtt a munkaerőpiacon idézhet elő válságot. Az automatizáció és az egyre önállóbban működő AI-ágensek elterjedése jelentősen növelheti a munkanélküliséget és az egyenlőtlenséget, egyes szektorokban akár recessziót is okozhat. Mindez könnyen társadalmi elégedetlenséghez és konfliktusokhoz vezethet. Ehhez szorosan kapcsolódik a hatalomkoncentráció veszélye: az AI-hoz szükséges tőke és adatkoncentráció az egyenlőtlenség egy új dimenzióját nyitja meg, amely mentén a kizsákmányolás új formákat ölthet. Azok, akik az AI-erőforrások felett rendelkeznek, minden korábbinál hatékonyabb megfigyelési eszközökhöz jutnak, és olyan hatalmat gyakorolhatnak, amivel szemben az egyes emberek politikai szerveződési és ellenállási képessége minimális.

AI ellenes tüntetés a Google londoni irodája előtt Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Legalább ilyen súlyos az információs és tudásrendszerek összeomlásának veszélye. A deepfake-ek, a nagy nyelvi modellek által generált politikai és kereskedelmi tartalmak, valamint az AI-eszközökkel előállított propaganda együttesen a közös valóság megrendülésének lehetőségét hordozzák magukban. Ennek egyenes következménye az intézményekbe és a szakértelembe vetett bizalom megroppanása, végső soron pedig egyfajta információs káosz. Ahogy a közös valóság elvész, úgy a polarizációban politikailag érdekelt szereplők újabb és újabb eszközöket kapnak a feszültség szítására. Ez pedig az extrém álláspontok felerősödését és a politikai erőszak esélyének növekedését vonja maga után. Mindeközben az algoritmizált döntéshozatal a kormányzás szintjén is válságot okozhat: az AI-torzítások szakpolitikai szinten való megjelenése hitelvesztéshez, végső soron legitimációs válsághoz vezethet. És végül ott van persze az is, amiről a közelmúltban a sajtó is a legtöbbet cikkezett: az AI feletti kontroll elvesztése, az AI-ágensek elszabadulása. Ennek következményei annál is inkább beláthatatlanok, mert életünk egyre nagyobb mértékben függ a digitális infrastruktúrától.

E szcenáriók bármelyike önmagában is elegendő indokot szolgáltatna arra, hogy az önpusztító, az emberiségre nézve valódi veszélypotenciállal bíró AI-fejlesztésekkel kapcsolatban jóval óvatosabbak legyünk. Hiába tűnik azonban ez biztonsági szempontból magától értetődőnek, a modernizációt hajtó funkcionális-instrumentális racionalitás miatt összességében mégis valószínűtlen, hogy ez a fajta óvatosság a közeljövőben érvényre jutna.

Racionalitás és értékvákuum

Ahhoz, hogy megértsük az AI-problematikát, valójában a racionalitás kérdésével kell szembenéznünk, annak nem csupán technológiai, hanem társadalmi és politikai vonatkozásait is szem előtt tartva. Az AI-problémát ma jellemzően technológiai fenyegetésként keretezzük, noha valójában egzisztenciális, társadalmi és értékkérdésről van szó. Ha úgy tetszik az AI-fenyegetése elsősorban a kollektív cselekvés és a politikai kontroll szintjén vethető fel. Az AI nem természeti jelenség, vagy egy véletlen, előre nem látható csoda, hanem az ember által létrehozott lehetőség és veszélyforrás. Így a kérdés sem az, hogy milyen félelmetes veszélypotenciálokat rejt magában ez az új technológia, hanem az, hogy miért nem képes a civilizációnk kollektíven fellépni egy nyilvánvaló, önmaga által épp létrehozott fenyegetéssel szemben?

Ha alaposabban szemügyre vesszük a fentebb vázolt válságforgatókönyveket, jól látható, hogy egyik sem kitüntetetten technikai jellegű. Sokkal inkább olyan, már korábban is létező, összetett problémákat erősít fel az AI, amelyekkel amúgy is küzdünk. E problémák jórészt gazdasági és hatalmi struktúráink, intézményeink válságtüneteiként írhatók le. Az AI csupán annyit tesz, hogy kiélezi a modernitás régóta velünk élő paradoxonjait. Vagyis amikor az AI-fenyegetéséről beszélünk, többnyire olyan társadalmi, gazdasági és politikai válságokról van szó, amiket az AI csupán láthatóvá tett azáltal, hogy negatív következményeiket az extrémitásig viszi el.

Ebből a perspektívából felmerül ugyanakkor a kérdés: miért nem tudunk semmit sem kezdeni ezekkel a régóta húzódó gazdasági és politikai válságokkal? A válasz igazán nyugtalanító: azért, mert e társadalmi válságok mélyén a modernitás értékválsága húzódik meg. A modernitásnak ugyanis nincs válasza arra a kérdésre, hogy a materiális felhalmozás és technikai fejlődésként felfogott haladás eszméje helyett milyen alternatív, kollektív értékeket fogadhatnánk el. Ahogy Habermas megfogalmazza: a 20. század végére „kimerültek a felvilágosodás utópikus energiái”. Globális civilizációnk nem képes olyan értékminimumot kijelölni, aminek talaján állva a természetpusztítás, a kizsákmányolás és az önveszélyeztető technológiai fejlesztések – és korántsem csak az AI, gondoljunk csak a fosszilis vagy a nukleáris energiához köthető paradoxonokra – korlátok közé lennének szoríthatók.

Nem tudjuk megmondani, mire hivatkozva lehetne korlátozni a felhalmozás és a technológiai fejlődés ideálját. Éppen ezért, jobb híján, szabadjára engedjük ezeket a dinamikákat. Az eddigi stratégiánk mindössze annyi volt, hogy megpróbálunk nem odanézni a negatív következményekre, egyúttal minél távolabb próbáljuk tartani azokat magunktól és társadalmunktól. Mindaddig, amíg közvetlenül nem minket érint a probléma, ez a stratégia akár működhet is. Az AI esetében azonban ennek nyilvánvaló korlátjai vannak. Az AI ugyanis a közös globális élet egy olyan területét, a digitális szférát érinti, amitől kevés kivétellel mindannyian függünk.

A hallgatólagos közmegegyezés az AI-jal kapcsolatban eddig ugyanaz volt, mint minden korábbi technológiai fejlesztéssel kapcsolatban: minél gyorsabban, minél szélesebb körben, minél jobban piacosítva kell haladni előre, és eközben lehetőleg nem odanézni arra, milyen negatív következményekkel jár a felpörgetett technológiai fejlődés. Ebben a strukturális térben kellene értékalapon határokat húzni.

Még csak arról sincs szó, hogy feltétlenül fel kellene függeszteni magát a technológiát, csupán annyira lenne szükség, hogy a jelenlegi AI-teljesítménynél egy időre megálljunk. Így is nagy a hozzáadott érték, és nincs semmilyen nyomás, ami indokolná a rohamtempójú fejlesztést. A megállás mellett ugyanakkor számos érv felhozható. Okkal félünk ugyanis a technológia következményeitől: attól, hogy a munkaerőpiac, a közös tudásunk, a hatalommegosztási intézményeink, a politikai kultúránk, sőt akár a teljes egzisztenciális berendezkedésünk kerül veszélybe, ha tovább haladunk a technológiai innováció jelenlegi útján.

Ám egyelőre nem látszik, hogy az immár az AI-fejlesztők által is egyre gyakrabban hangoztatott aggodalmak elegendőek lennének ahhoz, hogy megálljanak az AI-fejlesztések. Nemhogy az egyik vagy másik érték, legyen az tudás, demokrácia vagy egyenlőség, hanem a létezés veszélybe kerülésének perspektívája sem elég riasztó ahhoz, hogy átfogó szabályozás lépjen érvénybe.

A kollektív irracionalitás racionális gyökerei

Ennek a kollektív szinten irracionális magatartásnak megvannak a maga racionálisnak tűnő gyökerei: ezek a piaci érdek és a hatalmi dominancia szempontjai. Nem lehet megállítani az AI-fejlesztéseket egyfelől azért, mert ez a technológiai cégek által felfújt tőzsdei buborék kipukkanásával járna. Másfelől nem lehet megállítani a fejlesztéseket a „hidegháborús” logika miatt sem: ez ugyanis a vélt geopolitikai dominancia rivális nagyhatalmaknak történő átengedésével lenne egyenértékű. A piac és a geopolitika logikája ebben az értelemben ugyanabba az irányba mutat, és együttesen zárják ki azt a lehetőséget, hogy bármelyik szereplő egyoldalúan lassítson.

Bár nehéz elképzelni a kiutat ebből a csapdahelyzetből, az első lépés mindenképp a helyes diagnózis megalkotása. Az AI jelentette fenyegetés elsősorban nem technikai jellegű probléma, hanem ugyanolyan társadalmi-politikai válság, mint a kapitalizmus és a nemzetközi kapcsolatok jól ismert válságai. Ugyanazok a strukturális kényszerpályák, amelyek korábban is a kizsákmányolás, a piaci válságok, az extrém vagyoni polarizáció és a birodalmi-hatalmi rivalizálás irányába lökték a társadalmakat, ma is működnek – csak éppen egy olyan technológiát mozgatva, ami minden korábbinál gyorsabban képes minden korábbinál nagyobb pusztításra.

Ha ezt a diagnózist elfogadjuk, akkor kezdhetünk hozzá bármiféle cselekvési terv felvázolásához. A civil társadalom, a polgári engedetlenség és – ahol csak lehetséges – a politikai képviselet szintjén kell egyesíteni azokat az erőket, amelyek a hagyományos politikai törésvonalak helyett az egzisztenciális érdekek mentén szerveződnek és hajlandóak konfrontálódni.

A nehézséget az okozza, hogy hiába minden riogatás az AI veszélyeiről, könnyen lehet, hogy valójában nem áll rendelkezésre elegendő idő egy széleskörű társadalmi-politikai összefogás megszervezéséhez. Még akkor sem, ha az ilyen irányú kritikára nyitott, már létező baloldali és zöld szerveződések félre tudnák tenni belső értékkülönbségeiket és érdekellentéteiket – ami önmagában is nehéz feladat. A társadalmi szintű tanulási és szerveződési folyamatok dinamikája ugyanis sokkal lassabb, mint amilyen ütemben a technológiai fejlesztés elszabadulni látszik. Ez még akkor is igaz, ha ugyanazok a technológiák, amelyek civilizációs veszélyeket hordoznak magukban, egyúttal az adaptív képességeinket is javítják.

Mindez alighanem azt jelenti, hogy egy olyan politikai képviselet megteremtésének reális lehetősége, ami határt próbál szabni a fékevesztett, funkcionális-instrumentális-technológiai racionalizálódásnak az élet elemi feltételeinek nevében, valójában csak egy részleges civilizációs összeomlást követően nyílhat meg igazán. Meglehet, ekkorra már sok mindenhez késő lesz. Ettől függetlenül a fenti szempontok képviselete egyaránt fontos e képzelt, disztópikus jövőben, és ma is, amikor még van valamekkora mozgásterünk.

Sik Domonkos

(filozófus, szociológus)