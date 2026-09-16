Nem kértek halálbüntetést a szüleit meggyilkoló Nick Reinerre

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Nick Reiner nem kap halálbüntetést, ha elítélik szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásáért – közölte a Los Angeles-i kerületi ügyészség. Nathan Hochman kerületi ügyész azt mondta, a vád képviselői döntésük meghozatalakor figyelembe vették a család kívánságait és az enyhítő körülményeket.

Nick Reinert azzal vádolják, hogy 2025 decemberében halálra késelte szüleit, Rob Reiner színész-rendezőt és feleségét, Michelle Singert Los Angeles-i otthonukban. Nick Reiner ártatlannak vallotta magát.

Az ügyészek szerint a 33 éves férfira váró legmagasabb büntetés a feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani börtönbüntetés.

Nick Reiner tinédzserkorában többször megfordult rehabilitációs intézményekben, és időszakosan hajléktalan is volt, küzdelmeiről interjúkban számolt be. 2015-re sikerült tisztává válnia, ekkor dolgozott együtt apjával a Hey Charlie című, félig önéletrajzi filmen, ami a függőségről és a felépülésről szól. A filmet Rob Reiner rendezte, Nick pedig társszerzője volt. A történet egy sikeres, politikai ambíciókkal rendelkező színészről és drogfüggő fiáról szól. (Guardian)

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