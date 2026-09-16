Vádat emeltek Amerikában öt olyan orosz és orosz–kubai ügynök ellen, akik bérgyilkosokat fogadtak és robbantásokat szerveztek az USA-ban és Európában

Ők nem azok a bérgyilkosok

Öttagú, robbantásokra és gyilkosságokra készülő, illetve ilyesmire másokat felbérelni próbáló, orosz titkosszolgálati csoport tagjai ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban. Az érintettek nem voltak jelen a vádemeléskor, mivel mindannyian szökésben vannak. A Politico szerint a résztvevők az Egyesült Államokban bérgyilkosokat próbáltak felfogadni, Európában pedig több helyen próbáltak szabotázsakciókat szervezni civil és katonai létesítmények ellen.

A csoport magját egy orosz apa-fia páros alkotja. Az apa, Jurij Kramejev egykori titkosszolgálati ezredes, akit Jurij ezredesként is emlegetnek. Ő volt az egyik, aki több személynek is pénzt ígért Amerikában élő, Putyin-rendszer-ellenes orosz menekültek meggyilkolása fejében. A fia, Kirill Kramejev, jelenleg is aktív titkosszolgálati tiszt. Velük dolgozott Oemis Romagoza Durruthy, az oroszországi kubai diaszpóra ismert tagja, aki több támadás szervezésében vett részt a vád szerint, illetve két további kubai Yaidel Delgado Suarez és Angel Eduardo Castro, akik szintén orosz titkos ügynökök, azon belül beszervezési specialisták.

A vádlottak legutóbbi akciója a vádirat szerint az volt, hogy megkörnyékeztek egy USA-ban élő személyt, hogy az 40 ezer dollár fejében „iktasson ki” vagy „tüntessen el” el Amerikában élő orosz ellenzékit. Egy korábbi esetben valakinek 25 ezer dollárt ajánlottak fel egy Litvániában élő orosz ellenzéki, illetve támadásokat terveztek több raktárépület és elektromos alállomás ellen különféle „Ukrajnával szövetséges” európai országokban. A csoport a vád szerint 2024-ben több akciót is szervezett Prágában és Litvániában. John Eisenberg legfőbbügyész-helyettes szerint a bolygót behálózó, gyilkos hálózatról van szó, ami elérte az Egyesült Államokat is. Eissenberg szerint a vádlottak a Kreml utasításait hajtották végre.