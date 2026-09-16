Vona Gábor 2030-ra gyúr

Vona Gábor és a Második Reformkor indulni tervez a 2029-es európai parlamenti és az önkormányzati választásokon, valamint a 2030-as országgyűlési választáson is – mindezt a Konfrontzóna című műsorban jelentette be a 24.hu szemléje szerint.

A Jobbik egykori elnöke szerint a Tisza nem fogja megtartani jelenlegi, 70 százalék körüli támogatottságát, és abban sem hisz, hogy a Fidesz tartós, életképes ellenzéki erő marad. Emiatt úgy látja, új politikai tér nyílik meg, és az új, pluralista rendszer szereplőjeként tervezi az indulást a Második Reformkor.

A napokban jelentette be Márki-Zay Péter is, hogy pártja mostantól minden választáson elindul.