Vona Gábor 2030-ra gyúr

POLITIKA

Vona Gábor és a Második Reformkor indulni tervez a 2029-es európai parlamenti és az önkormányzati választásokon, valamint a 2030-as országgyűlési választáson is – mindezt a Konfrontzóna című műsorban jelentette be a 24.hu szemléje szerint.

A Jobbik egykori elnöke szerint a Tisza nem fogja megtartani jelenlegi, 70 százalék körüli támogatottságát, és abban sem hisz, hogy a Fidesz tartós, életképes ellenzéki erő marad. Emiatt úgy látja, új politikai tér nyílik meg, és az új, pluralista rendszer szereplőjeként tervezi az indulást a Második Reformkor.

A napokban jelentette be Márki-Zay Péter is, hogy pártja mostantól minden választáson elindul.

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Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul

A Mindenki Magyarországa Néppárt indulni fog a 2029-es önkormányzati és EP-választáson, majd pedig a 2030-as országgyűlési választáson is.

Mohos Máté
POLITIKA