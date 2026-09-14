Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul

„Az a diktatúra, amiben a hátralépésnek vagy összefogásnak nem volt alternatívája, az véget ért. Egy remélt, tisztán demokratikus Magyarországon a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson el fog indulni. Ez a cél”

– mondta Márki-Zay Péter hétfőn a Kontrollnak adott interjújában, amit a Telex szemlézett. Hódmezővásárhely polgármestere arról beszélt: a párt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd pedig a 2030-as országgyűlési választáson is.

A politikus azt mondta: 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az Európai Parlamentbe, 2030-ban pedig át szeretnék lépni az 5 százalékos belépési küszöböt, és egy nagyjából 5-10 százalékos pártként akarnak „ pozitív hatást kifejteni Magyarország jövőjére”.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Márki-Zay még arról is beszélt, hogy: