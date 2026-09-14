Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul

„Az a diktatúra, amiben a hátralépésnek vagy összefogásnak nem volt alternatívája, az véget ért. Egy remélt, tisztán demokratikus Magyarországon a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson el fog indulni. Ez a cél”
– mondta Márki-Zay Péter hétfőn a Kontrollnak adott interjújában, amit a Telex szemlézett. Hódmezővásárhely polgármestere arról beszélt: a párt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd pedig a 2030-as országgyűlési választáson is.
A politikus azt mondta: 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az Európai Parlamentbe, 2030-ban pedig át szeretnék lépni az 5 százalékos belépési küszöböt, és egy nagyjából 5-10 százalékos pártként akarnak „ pozitív hatást kifejteni Magyarország jövőjére”.
Márki-Zay még arról is beszélt, hogy:
Azt mondta, nem volt pontrendszer az NVVH elnökének megválasztása előtt, pedig több tiszás politikus is pontozásról beszélt. Most kiderült, hogy egy egészen egyszerű pontozás tényleg volt: egytől háromig értékelhették, hogy meg akarják-e hallgatni az adott jelöltet vagy sem. Ez azért nem egy pontrendszer.
Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kétkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.