Márki-Zay Péter bejelentette, hogy a pártja mostantól minden választáson elindul

POLITIKA

„Az a diktatúra, amiben a hátralépésnek vagy összefogásnak nem volt alternatívája, az véget ért. Egy remélt, tisztán demokratikus Magyarországon a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson el fog indulni. Ez a cél”

– mondta Márki-Zay Péter hétfőn a Kontrollnak adott interjújában, amit a Telex szemlézett. Hódmezővásárhely polgármestere arról beszélt: a párt indulni fog a 2029-es önkormányzati és európai parlamenti választáson, majd pedig a 2030-as országgyűlési választáson is.

A politikus azt mondta: 2029-ben legalább egy képviselőt szeretnének bejuttatni az Európai Parlamentbe, 2030-ban pedig át szeretnék lépni az 5 százalékos belépési küszöböt, és egy nagyjából 5-10 százalékos pártként akarnak „ pozitív hatást kifejteni Magyarország jövőjére”.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Márki-Zay még arról is beszélt, hogy:

  • Szerinte nincs esély arra, hogy feltámadjon a Fidesz.
  • Jelenleg is a Tisza támogatójának tartja magát, de vannak olyan ügyek, amikben nem ért egyet velük. „Hogy mind a 141 képviselő ugyanúgy szavaz, az a fideszes módszer” – problematizálta például.
  • Szerinte az NVVH-vezető kiválasztásának folyamatát „elbábozták”, Unger Anna pedig nem a legalkalmasabb személy a hivatal élére.
  • Emellett úgy véli: a Tisza túlságosan is Magyar Péter személye körül forog, a képviselők bizonyos esetekben nem szólalhatnak meg, vagy nem állhatnak ki nyílt vitákra.
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