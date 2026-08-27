„Azt szeretem, amikor meg van csinálva a munka” – Példa nélküli feladat vár Unger Anna álompolgárra, aki 24 órás rendőri védelemmel számolhatja fel a feudalizmust

„Ennek a hivatalnak az elnökének lenni nagyon nehéz feladat. Óriási társadalmi elvárás, nagyon komplex, példa nélküli munka. Magyarországon, de a nemzetközi környezetben is példa nélküli és veszélyes munka, úgyhogy innen – ismeretlenül és látatlanul is – sok sikert és kitartást kívánok neki” – Magyar Péter miniszterelnök még júniusi interjújában beszélt így a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról, amelynek élére a parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága csütörtökön szavazta meg Unger Anna Róza politológust egy elég furcsa eljárás után. Ebben az is érdekes volt, hogy az összes jelölt közül az igenek és a tartózkodások mellett csak Unger kapott nemleges szavazatot: egyetlen egyet, a tiszás Melléthei-Barna Mártontól.

Unger meghallgatásán arról beszélt: ami eddig Magyarországon történt, az nem sima korrupció volt, hanem gyakorlatilag feudalizáció. Ahhoz pedig, hogy az NVVH kézzelfogható eredményeket érjen el ennek feltárásában, kemény munkára és hosszú időre lesz szükség: „bodorság azt gondolni, hogy hat év alatt itt jogerős ítéletek lesznek”, vélte. Ám hozzátette: hivatali ideje elegendő lesz arra, hogy feltárják „az utolsó szögig”, hogy mi történt, és elindítsák ezeket az ügyeket a hivatalok úján, és hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Saját vezetői stílusát pedig így jellemezte:

Azt hallottam, hogy általában jó elég jó szervező vagyok, és hogy nem vagyok kedves – ezt is sokat hallottam. Asszem, az itt most előny. De én nem szeretem a nagy bejelentéseket, nem szeretem a nagy csinnadrattákat. Amit én szeretek, az az, amikor meg van csinálva a munka, amikor azt tudjuk mondani, hogy ez a munka meg van csinálva.

Az NVVH vezetőjét a pénteki rendkívüli ülésen szavazhatják meg a parlamentben is, hivatalba lépése után pedig komoly személyi védelemmel kezdheti meg munkáját. Magyar korábban azt ígérte: mindent megtesznek azért, hogy a hivatalban dolgozóknak „kevesebb áldozattal járjon a működésük, mint az olasz maffiaellenes ügyészek és vizsgálóbírók munkája”. Ennek szellemében Unger és elnökhelyettesei 24 órás rendőri védelemmel kezdhetik majd meg a feudalizmus felszámolását.

Fotó: Bankó Gábor/444

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Unger 1980-ban született Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 2003-ban politológus diplomát, majd 2018-ban politikatudományi doktori fokozatot. Fő kutatási területe a demokrácia elmélete és gyakorlata volt, ezen belül is a közvetlen demokrácia, a választások, valamint az amerikai politika. A meghallgatáson tartott bemutatkozásából is leszűrhető, hogy erős jogvédő szemlélettel állna új munkájához: „én magam az emberi jogi és politika tudomány tanszékről jövök. Tehát, az hogy az emberi jogok jelentősége mi, azt azt gondolom, értem. És még a legnagyobb bűnöket elkövetőknek is vannak jogai” – mondta a bizottságnak.

De még arról is beszélt, hogy tudomása szerint ő volt az első akadémikus Magyarországon, aki érdemben, kidolgozott kurzusokon keresztül vitte be a párt- és kampányfinanszírozás (ezáltal a korrupció) témáját a felsőoktatásba. Hozzátette: rengeteget foglalkozott az autoriter rendszerek kialakulásával és lebontási lehetőségeivel, ezért „azt, hogy miben volt és miben van Magyarország, azt elég jól értem”.