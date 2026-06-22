Magyar Péter a 444-nek: Elvárom, hogy egy köztársasági elnök tartson ellen

„Tudtam, hogy nincs könnyű helyzetben az ország, tudtam, hogy nagyon nehéz helyzetben van a gazdaság, a költségvetés és úgy általában a társadalom, de az ügyek hordereje, sűrűsége, mélysége még engem is meglepett” – mondta Magyar Péter a 444-nek adott interjúban arra, hogy képzelte ezt a „melót.” A miniszterelnököt Czinkóczi Sándor kérdezte. Magyar szerint bárhova nyúlnak, mindenhol a lopás minősített esete látszik. „Ha ezt nézzük, akkor nyilván annál is nehezebb, mint gondoltuk.”

Azután jött be a stúdióba, hogy a parlamentben részletesen beszélt a Sulyok Tamás leváltását is lehetővé tévő 17. alaptörvény-módosításról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról.

Bár már az első Partizán interjúban beszélt arról, hogy gyorsan összeomlik az Orbán-rendszer, arra talán még ő sem számított, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik. Emögött két okot lát, az egyik, hogy becsapták magukat: miközben szerinte a Fidesz vezérkara látta, hogy állnak, azt állították, hogy győzni fognak. Egy ilyen helyzetben mindig jobban fáj a vereség. A másik, hogy a tőkésosztály „nem nemzeti és nem segít”, amikor baj van.

Magyar szerint azon az oldalon is szükség van a tisztulásra. „Amíg Gulyás Gergő és a többi, magát becsületesnek tartó fideszes nem tudja rávenni Orbán Viktort meg a körét és ezeket az üzleti köröket, hogy felelősséget vállaljanak a politikai döntésekért, az ipari méretű korrupcióért, az uniós pénzek haza nem hozataláért, az eladósításért, a közszolgáltatások leamortizálásáért, addig nincs kiút.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyar megismételte, hogy Orbán azzal, hogy nem ült be a parlamentbe, meghazudtolta magát és szembe köpte a saját választóit, most meg a partvonalról üzenget.

Kérdeztük arról is, miért kellett megszavaztatni két hete a frakciót Sulyok Tamás elmozdítása ügyében – amiről Bábel Vilmos írt -, mire Magyar arról beszélt, hogy több témáról beszéltek, volt, amiben ellentétes álláspontok is előjöttek, de szerinte egy demokratikus frakció és párt kell a demokráciához.

Magyar azt mondta, van érdemi vita frakció és kormányszinten is, aminek ő örül. „Én biztos, hogy nem leszek olyan politikai közösség vezetője, ahol nincs érdemi diszkusszió, vagy ahol nem mernek kérdezni.”

Egyúttal bejelentette, hogy péntek estétől vasárnap estig kihelyezett kormányülés lesz, amelyen a frakció vezetése is részt vesz. Szerinte ilyen sűrű és hatékony kormányzás még soha nem folyt.

Sulyok Tamásról az interjúban is elmondta, hogy nem testesítette meg a nemzet egységét, kivéve abban, hogy nagyon sokan követelték a távozását. Ez példátlan.

„Sulyok Tamás oszlopos tagja a maffiának” – mondta Magyar. Eldöntött dolog volt, hogy Sulyok és a többi szereplő elmozdítására valamint a Nemzet Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó tervet egyszerre nyújtják be, mert a kettő összefügg.

„Bábok nélkül – mint a köztársasági elnök, a Kúria vagy az Alkotmánybíróság elnöke – nem lehetett volna fenntartani a rendszert. Nem azért találták ki a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogy Sulyok Tamás 120 millióból utazzon Amerikába több hétre mindenféle diplomáciai program nélkül – közölte Magyar.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerinte ők tisztelik a köztársasági elnöki hivatalt, azért teszik, amit tesznek. Kell egy jól működő hivatal, és egy olyan elnök, aki megszólal súlyos erkölcsi kérdésekben – érvelt a miniszterelnök. Sulyok szerinte nem egy dologban hibázott, hanem semmit nem tett, ami a feladata lett volna elnökként. „Nem teheti meg, hogy nem tart ellen a jogállam és a demokrácia lebontásának.”

Megkérdeztük, hogy a következő elnök milyen garanciákat kap arra, hogy ha a kormánnyal szemben fogalmaz meg kritikát, akkor nem váltják le, mire Magyar közölte, lehet kritikus az elnök, „elvárom, hogy tartson ellen”, ha egy jogszabály alaptörvényellenes, akkor küldje az Alkotmánybíróságra, ha pedig úgy érzi, hogy valami erkölcsi szempontból vállalhatatlan, akkor szólaljon meg. „Nem dísznek tartjuk a köztársasági elnököt.”

Sulyok megbízatását sem azért zárják le, mert köztük politikai ellentét van, hanem azért, amit tett, vagyis nem tett. Novák Katalin vállalta a felelősséget, Sulyoknak is meglett volna rá a lehetősége.

Magyar állítja, nem tudna kapásból 2-3 nevet mondani, hogy kit jelöljenek következő elnöknek, majd a pártelnökségnek és a frakciónak lesz javaslata. Őt nem zavarná, ha a kormányból vagy a Tisza Szigetekből jönne valaki. Kormánytag azért nem zavarná, mert még csak 40 napja vannak kormányon.

Polt Péter és másik három alkotmánybíró eltávolítása nem oldja meg az Alkotmánybíróság hitelességi problémáját, azt majd az alkotmányozási folyamat fogja, de Polt nem maradhat, „emblematikus alakja a maffiának.”

Megkérdeztük, ki számít maffiatagnak, mire Magyar azt mondta, nehéz meghúzni ezt a határt, de az, aki megválasztott politikusként, oligarchaként vagy valamilyen nagy állami intézményben részese volt a lopásnak, a közpénzlenyúlásnak, az állami vagyon kiszervezésének, a koncesszióknak.

Ez majd a vagyonvisszaszerzési hivatal dolga lesz, szerinte annak a vezetése lesz az egyik legnehezebb pozíció. A műsorban többi között példálózott azzal, hogy Tuzson Bence volt ügyvédi irodája vagy Nagy Márton testvére mennyi megbízást kapott, illetve Lázár tanácsadói is „10 milliókat lapátoltak ki”. Ez szerinte mind a maffia. Vízválasztó, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk hogyan szavaz majd a hivatal létrehozásakor.

Magyar azt ígérte, uniós szinten ez az egyik legerősebb hivatal lesz, és nem csak a múlt feltárása, a vagyon visszaszerzése és a felelősök megbüntetése fontos, hanem az is, hogy a jövőben senkinek eszébe se jusson közpénzt lopni.

Azért lesz ez más, mint a mostani rendszer, mert a hivatalnál minden információ meglesz, horizontálisan mindent látnak majd.

Kérdésünkre, hogy mire számít, a tisztítótűz lángjai elérik-e majd Orbán Viktort, Mészáros Lőrincet, Rogán Antalt vagy Habony Árpádot, Magyar azt mondta, jogászként nem szeret prejudikálni, és sem pártelnökként, sem miniszterelnökként nem mondhat olyat, hogy kit akar börtönben látni.

„Aki ebben az országban él, olvas ilyen-olyan újságot, néz híreket, az pontosan tudja, hogy erről mit gondol az emberek többsége”, majd elkezdett a vádalkuról beszélni, és arról, hogy az alacsonyabb szinten lévők nem fogják elvinni a balhét Rogán, Orbán, Lázár János, Szijjártó Péter és Kubatov Gábor helyett. De ez majd az igazságszolgáltatáson múlik.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Megkérdeztük azt is, hogy az ígéretükhöz híven miért nem állították le a közmédia műsorszolgáltatását. Magyar azt mondta, voltak arra utaló jelek, hogy a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezetése távozni fog, ezért nem nyújtották be korábban a közmédiáról szóló javaslatot. Ezt kedden fogadhatják el, Magyar szerint utána azonnal távozni fog a közmédia vezetése és a többi báb a Médiatanácsból. (Azt is mondta, hogy óvatosan bánna a focivébé alatt bármilyen lecsapással.)

Az interjú végén a Pride-ról is kérdeztük Magyar Pétert, aki azt mondta, az idei rendezvényt nem a törvényekkel szemben tartják meg, hiszen a rendőrség tudomásul vette azt. Tavaly viszont megtiltotta azt, akkor vonultak a tiltás ellenére. Magyar úgy látja, nincs szükség a gyülekezési törvény módosítására, de ha a rendőrség, a Belügyminisztérium vagy civil szervezetek úgy érzik, hogy ez kell, akkor tudnak rajta változtatni.

Magyar szerint teljesen nonszensz volt a Fidesz részéről a gyülekezési jog ilyen fokú korlátozása, ami kontraproduktív is lett. „Nem kell egymást folyamatosan szeretnünk, vagy elismernünk, de a másik jogát, hogy kifejezze önmagát, vagy tiltakozzon valami ellen, az szerintem a legalapvetőbb dolog” – mondta az adás végén.