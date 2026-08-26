Hadházy a tűzijátékról: Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?

„Sajnos hozzám is eljutott az idei tűzijátékmutyiról szóló teljes levelezés, néhány mailt közzé is teszek belőle” – ezzel kezdi Hadházy Ákos korábbi független képviselő legújabb Facebook-bejegyzését, amiben valóban közzé is tette a levelezések egy-egy részletét, így azt is, hogy „Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt”, amiből Hadházy arra következtet; „tehát mindenről tudott”.
Hosszan fejtegeti azt a G7 által részletesen bemutatott ügyet, miszerint „maradt az urambátyámrendszer„ augusztus 20-án, és a jelek egy előre lejátszott tenderre utalnak. Legalábbis a G7 a hozzájuk eljutott levelezés alapján arról írt, hogy a későbbi nyertes már hetekkel a közbeszerzés kiírását megelőzően, sőt, a NER százmilliárdos pénzszivattyúja, a Lounge-csoport kirúgása előtt tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól.
Hadházy úgy fogalmaz, „NEM az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták”. Bejegyzésében azzal folytatja, hogy ahogy a G7 is írta, „a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Három héttel korábban, mint a másik két cég. Így a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot”.
„A később nyertes vállalkozás azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. A mailekben aztán szépen meg is köszönik az értékes információkat, ami természetesen teljes versenyelőnyt jelentett a »versenytársakkal« szemben” – foglalta össze Hadházy, hozzátéve, hogy „a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is”.
Zelcsényi ezután a Tisza rendezvényeit szervezte, ami Hadházy szerint „még rosszabb optikát ad a tűzijátéknak”: „Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?”
A korábbi független képviselő szerint Magyar Péter és Radnai Márk „sem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?”
Hadházy szerint „ez az egész történet nagyon szomorú, de lehet még belőle happy end: ha végül mégis lenne a dolognak komoly következménye”. Úgy látja, hogy „sajnos az eddigi reakciók inkább az Orbán kormány reflexeit idézik”, és ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést fog tenni.
„Tisztában vagyok azzal, hogy nagyon sok kormánypárti szavazót nem zavar ez az eset, elfogadva azt az érvelést, hogy ez a 4.8 milliárdos mutyi semmiség a fideszes ezermilliárdokhoz képest. Azonban egyrészt érdemes a lejtő legtetején figyelmeztetni az elguruló autót, mert akkor még jobb esély van rá, hogy megállítják. Másrészt arra kérem azokat, akik szerint ez egy bagatell ügy, írják meg nekem, akkor hány milliós vagy milliárdos csalás legyen az a határ, amíg nézzek félre.”
Zelcsényi Miklós pár éve megszervezte az egyik legsikeresebb magyar triatlonversenyt. A rendezvényszervezésre azonban azokhoz köthető cégekkel szerződött, akiktől az állami támogatást kapták a szervezésre. Ez az az ügy, amiben évek óta eredménytelen nyomozás zajlik és egy rendőrt is kirúgtak miatta.