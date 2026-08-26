Hadházy a tűzijátékról: Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?

„Sajnos hozzám is eljutott az idei tűzijátékmutyiról szóló teljes levelezés, néhány mailt közzé is teszek belőle” – ezzel kezdi Hadházy Ákos korábbi független képviselő legújabb Facebook-bejegyzését, amiben valóban közzé is tette a levelezések egy-egy részletét, így azt is, hogy „Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt”, amiből Hadházy arra következtet; „tehát mindenről tudott”.

Hosszan fejtegeti azt a G7 által részletesen bemutatott ügyet, miszerint „maradt az urambátyámrendszer„ augusztus 20-án, és a jelek egy előre lejátszott tenderre utalnak. Legalábbis a G7 a hozzájuk eljutott levelezés alapján arról írt, hogy a későbbi nyertes már hetekkel a közbeszerzés kiírását megelőzően, sőt, a NER százmilliárdos pénzszivattyúja, a Lounge-csoport kirúgása előtt tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól.

Hadházy úgy fogalmaz, „NEM az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták”. Bejegyzésében azzal folytatja, hogy ahogy a G7 is írta, „a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Három héttel korábban, mint a másik két cég. Így a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot”.

„A később nyertes vállalkozás azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. A mailekben aztán szépen meg is köszönik az értékes információkat, ami természetesen teljes versenyelőnyt jelentett a »versenytársakkal« szemben” – foglalta össze Hadházy, hozzátéve, hogy „a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is”.

Zelcsényi ezután a Tisza rendezvényeit szervezte, ami Hadházy szerint „még rosszabb optikát ad a tűzijátéknak”: „Miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?”

A korábbi független képviselő szerint Magyar Péter és Radnai Márk „sem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?”

Hadházy szerint „ez az egész történet nagyon szomorú, de lehet még belőle happy end: ha végül mégis lenne a dolognak komoly következménye”. Úgy látja, hogy „sajnos az eddigi reakciók inkább az Orbán kormány reflexeit idézik”, és ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést fog tenni.