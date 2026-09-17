Az amerikai képviselőház megszavazta az Oroszország elleni új szankciókat

Az amerikai képviselőház szerdán elfogadta az Oroszország elleni új szankciós törvényjavaslatot – írja a Politico. A jogszabályt régóta szorgalmazta a nemrég elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor, és több mint egy évnyi vita után most Donald Trump elnök elé kerül aláírásra.

A képviselők 262–159 arányban szavazták meg a javaslatot. Ez az első jelentősebb, Ukrajnát érintő kongresszusi intézkedés a 2024-es rendkívüli segélycsomag óta.

A törvény újabb szankciókat vezetne be az orosz vezetés, az energiaszektor, az orosz hadiiparral együttműködő szereplők és az úgynevezett árnyékflotta ellen. Utóbbi olyan hajókból áll, amikkel Oroszország részben megkerüli a nyugati olajszankciókat.

A törvény támogatói, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az új intézkedések nagyobb gazdasági nyomást helyeznének Moszkvára, és csökkenthetnék az orosz háború finanszírozására fordítható bevételeket.

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A jogszabály legvitatottabb része szerint 100 százalékos vámot lehetne kivetni azokra az országokra, amik nagy mennyiségben vásárolnak orosz energiahordozókat. Ezt több demokrata képviselő azért ellenzi, mert szerintük túl nagy mozgásteret adna Trumpnak a vámok alkalmazásában. Attól tartanak, hogy az elnök nemcsak az Egyesült Államok ellenfeleivel, hanem szövetségeseivel szemben is használhatná ezt az eszközt.

„Nem adhatunk neki további vámkivetési jogkört, miközben tudjuk, hogy vissza fog élni vele”

– mondta a lapnak Gregory Meeks New York-i demokrata képviselő. Meeks, a képviselőház külügyi bizottságának vezető demokrata tagja szerint a vámok az amerikai fogyasztóknak is többletköltséget okozhatnak. Emellett úgy véli, hogy önmagukban nem segítenének eleget Ukrajnának, ha nem jár melléjük további katonai támogatás és légvédelem.

Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője szintén ellenezte a törvényt.

„Ahogyan ezt a törvényjavaslatot megfogalmazták, az nem kötelezi az Egyesült Államok elnökét arra, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben”

– mondta Jeffries. Szerinte annyi kivétel és kiskapu van a szövegben, hogy kérdéses, valóban életbe lépnek-e majd a tervezett intézkedések. A vita megosztotta a Demokrata Pártot, végük 58 demokrata képviselő Jeffries álláspontjával szembemenve megszavazta a törvényt.

Jeanne Shaheen szenátor, a szenátus külügyi bizottságának rangidős demokrata tagja viszont arra kérte képviselőházi párttársait, hogy támogassák a javaslatot. „Az, ha a Kongresszus nem ró ki további szankciókat, veszélyes jelzést küldene” – írta.

„A Kreml figyel. Kijev figyel. NATO-szövetségeseink figyelnek. Ahogy Peking, Teherán és Phenjan is.”

A Politico szerint a törvény elfogadása után várható, hogy Donald Trump aláírja a jogszabályt.