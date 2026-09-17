Az ENSZ szakértői szerint háborús bűnöket követhetett el az amerikai hadsereg Iránban

Az ENSZ legfőbb emberi jogi testülete által megbízott emberi jogi szakértők szerint „alapos okuk van” feltételezni, hogy az Egyesült Államok háborús bűncselekményeket követett el két iráni támadás során, így a dél-iráni Mináb városában található lányiskola elleni csapással.

Az Iránnal foglalkozó nemzetközi tényfeltáró misszió megállapításainak középpontjában két légitámadás áll, amelyek során legalább 178 civil vesztette életét, köztük nők és gyermekek is.

A minábi iskola elleni támadás, képernyőkép az iráni állami tévéből Fotó: -/AFP

A szakértői csapat beszámolt arról is, hogy Iránban „megdöbbentő mértékű” gyilkosságokat követtek el az állami biztonsági erők is. A civilek „a saját kormányuk által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértések és emberiség elleni bűncselekmények, valamint az ország és az Egyesült Államok, illetve Izrael közötti halálos konfliktus” közé szorultak.

Az Associated Press amerikai hírügynökség nyomozása szerint az Irán elleni háború kezdetén legalább egy amerikai rakéta eltalálta a minábi Sadzsajareh Tajjebeh (Hitet hozó igazság fája) nevű általános iskolát. A történtekről még nem készült végleges beszámoló. Az iráni állami média szerint a támadásban 168 ember halt meg, többségük gyermek volt. (MTI)