Egy órát kergették az ormányos medvét a Börzsönyben, mire sikerült befogni

Az elmúlt napokban többen is látták a Börzsönyben kóborló ormányos medvét, amelyet nagy kalandok árán sikerült szerdán elkapni.

Egy túrázó Királykút környékéről hívta az Ipoly Erdő Zrt-t azzal, hogy látta az állatot, és úgy tűnt, nem nagyon akar tovább állni, így akár be is lehetne fogni.





A kiérkező erdészekkel az állat egész addig barátságos volt, amíg rá nem jött, mit akarnak. Ezután majdnem egy órát kergették, míg végül a túrázó segítségével sikerült egy nagy pokróccal elkapni.

Fotó: Ipoly Erdő Zrt.

Az állat invázós faj, Dél-Amerikában honos és szigorú engedélyekhez kötött a tartása. Az ormányos medve végül a Törökmezői Kis-Állatparkba került, ahol élnek más ormányos medvék is. Felmerült, hogy az állat eleve onnan szökhetett ki, de ezt a park vezetője cáfolta, ő arra tippelt, magántartásból lógott meg.

Bár az állat otthoni tartása tilos, a viselkedése alapján emberhez volt szokva, a túrázóktól és autósoktól egyáltalán nem félt.