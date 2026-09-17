Egymilliós bírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár a háziorvosokról tett kijelentései és a trágár Messenger-üzenetei miatt

Megrovásban részesítette és egymillió forintos pénzbírsággal sújtotta Takács Péter volt egészségügyi államtitkárt az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-budai Központi Etikai Bizottságának eseti központi etikai tanácsa. A 444-hez eljutott, szeptember 10-én kelt határozat szerint

Takács két nyilvános megnyilvánulásával is megsértette az Orvosetikai Kódexet.

A döntés ellen 15 napon belül lehet fellebbezni.

Összesen négy ügyben tettek panaszt Takács ellen. Ezek közül kettőt az etikai tanács végül nem vizsgált érdemben. Az egyik Takács 2025. áprilisi kijelentése volt arról, hogy a Brüsszel és a Tisza Párt közötti „egyezség” miatt csúszik a mentőállomások és kórházak felújítása, a másik az a konfliktus, ami azután alakult ki, hogy Takács élesen bírálta a burgenlandi mentőszolgálat működését.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A tanács szerint ez a két ügy „elsődlegesen politikai, egészségpolitikai és rendszerkritikai tartalmú közlések” körébe tartozott. Azt, hogy az állítások igazak vagy politikailag megalapozottak voltak-e, nem tekintették orvosetikai kérdésnek, és a rendelkezésükre álló adatokból sem látták megállapíthatónak, hogy az Orvosetikai Kódex valamely konkrét rendelkezését megsértették volna.

Másként ítélték meg Takács két későbbi megszólalását. Az egyik egy 2025. szeptember végén közzétett podcastinterjúban hangzott el. Takács az Ultrahang Pluszban a háziorvosi pályáról beszélve azt mondta,

„a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumba nem fért be.”

A határozatban idézett hosszabb részben Takács arról beszélt, hogy szerinte az orvosszakma legyen önkritikus:

„Ezt nagyon könnyű a kormányra rákenni. Meg biztos, hogy a korábbi egészségügyi kormányzatok nem is foglalkoztak annyira kiemelten a háziorvoslással, mint ahogy én mostanában csinálom. De azért egy kicsit az orvosszakma is legyen önkritikus. Tehát a háziorvos az egy, hogy is mondjam, az maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki valahova a klinikumba nem fért bele. Ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog.”

Az etikai tanács szerint Takács nem pusztán az egészségügyi képzési rendszert vagy a háziorvosi pálya presztízsproblémáját kritizálta. A „maradékelven” kifejezést és azt, hogy a háziorvosok „nem fértek be” máshová, úgy értékelték, hogy Takács „általánosító, indokolatlanul leértékelő, lealacsonyító módon jelenítette meg” a teljes háziorvosi szakmát.

A tanács szerint a „maradékelv” szóhasználat azért is volt különösen súlyos, mert azt a képzetet kelthette, hogy a háziorvosi pálya nem tudatos választás, hanem „más – implicit módon magasabbra értékelt – klinikai pályákról kiszoruló orvosok számára fennmaradó lehetőség”.

A „nem fért be” fordulat szerintük azt sugallta, „mintha a háziorvosi hivatást választó orvosok szakmai képessége, képesítése vagy alkalmassága általában alacsonyabb lenne más szakorvosokénál”, és mintha maga a háziorvosi pálya „egy sikertelenebb pályaválasztás maradéka volna”.

A tanács szerint ez nemcsak a háziorvosok szakmai méltóságának sérelmére lehetett alkalmas, hanem a betegek bizalmára is hatással lehetett. A határozat úgy fogalmaz:

„A háziorvos az egészségügyi ellátórendszer elsődleges, folyamatos kapcsolati pontja: Ha egy országos nyilvánosság előtt megszólaló orvos és egészségügyi vezető azt a benyomást kelti, hogy e szakmát jellemzően azok választják, akik máshová nem kerültek be, az alkalmas arra, hogy a lakosság a háziorvosok szakmai felkészültségét és az alapellátás értékét általában megkérdőjelezze.”

Az sem változtatott a megítélésen, hogy Takács később pozitív kijelentéseket is tett a jó háziorvosokról. A tanács szerint ezek „a korábbi általánosító minősítést nem vonták vissza és annak jelentését nem semlegesítették”.

A másik elmarasztalással zárult ügy az a Messenger-beszélgetés volt, amiről tavaly decemberben a 444 számolt be. Egy apa azután írt Takácsnak, hogy 11 hónapos gyerekét a Szent János Centrumkórház gyermekügyeletére vitte, ahol nem volt megfelelő fűtés és világítás. Takács többek között azt válaszolta neki: „Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak!”, majd azt is írta: „Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat.”

Az etikai tanács rögzítette, hogy az apa sem visszafogott hangnemben írt, de ezt nem tekintette Takács javára szóló körülménynek. A határozat szerint egy orvostól még „provokatív megkeresés esetén is” önuralom és kulturált, tiszteletteljes kommunikáció várható el. A testület úgy látta, hogy Takács nemcsak reagált a feszült hangnemre, hanem „még fokozta azzal a helyzetet, hogy további trágár kifejezésekkel fejezte ki a véleményét”.

Külön kifogásolták a „bazmeg” és a „szopatjuk” szavakat. A tanács szerint ezek „nem a probléma tárgyszerű megmagyarázását szolgálták”, hanem „alpári, agresszív kommunikációs stílust” vittek a beszélgetésbe. Ezt azért tartották különösen problémásnak, mert egy gyermek egészségügyi ellátásának körülményeiről volt szó, ahol szerintük az orvos szerepe „a feszültség csökkentése, nem pedig annak további eszkalálása”.

A tanács értékelte azt is, hogy Takács az ügy nyilvánosságra kerülése után Facebookon reagált, és elismerte, hogy a szóhasználata kifogásolható volt. Ugyanakkor azt írták, az üzenetek tartalmát érdemben nem cáfolta, inkább a történtek értelmezését, „narratíváját” vitatta. Emiatt az üzenetváltást hiteles bizonyítékként kezelték.

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy sajtóbejáráson büszkén mutatja be a kameráknak a részlegesen felújított miskolci megyei kórház még vécépapírral is felszerelt mellékhelyiségét 2025 április 23-án Fotó: Bankó Gábor/444

A határozat szerint az ügy súlyát növelte Takács közéleti szerepe is. A testület hangsúlyozta, hogy nem azért súlyosabb a helyzet, mert államtitkárként más etikai szabályok vonatkoznának rá, hanem azért, mert az egészségügy egyik legmagasabb szintű nyilvános képviselőjeként „fokozott példamutatás és kommunikációs önfegyelem várható el” tőle. A tanács szerint egy ilyen megszólalást a közvélemény nem feltétlenül pusztán magánemberi reakcióként érzékel, hanem az egészségügyi vezetés és részben az orvostársadalom kommunikációs kultúrájára utaló jelzésként is.

Az etikai tanács a szankció meghatározásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy Takács Péter rövid időn belül két, egymástól független és nagy nyilvánosságot kapott etikai normasértést követett el. Az egyik „egy teljes orvosi szakterület társadalmi és szakmai megítélését érintette”, a másik pedig egy gyermekellátási probléma miatt panaszt tevő állampolgárral szembeni „ismételten trágár kommunikációban állt”. A tanács ezért arra jutott, hogy „a puszta figyelmeztetés az etikai vétségek súlyához képest elégtelen lett volna”, és megrovást tartott indokoltnak.

A pénzbírságnál külön súlyosító tényezőként vették figyelembe Takács „közéleti, magas politikai tisztségét és az abból következő kommunikációs hatókört”, és az általa elért emberek számát. Azt írták:

„Mindkét esemény jelentős nyilvánosságot kapott. A panaszlott egészségügyi államtitkári pozíciója a közlések hatókörét és előrelátható társadalmi hatását tovább növelte: az ilyen tisztséget betöltő orvos szavai a közvélemény előtt az átlagos orvosi megszólalásnál jóval nagyobb súllyal jelennek meg, ezért fokozottan alkalmasak lehetnek az orvostársadalomról és az egészségügyi ellátás kultúrájáról kialakuló kép befolyásolására”.

Enyhítő körülményként értékelték, hogy „közvetlen beteg- egészségkárosodás egyik vizsgált közléshez sem kapcsolódott, a Messenger-üzenetváltás stílusa miatt a panaszlott utóbb úgy nyilatkozott, hogy a szóhasználat kifogásolható volt, továbbá a podcast-interjú tágabb kontextusában a háziorvosi munka fontosságára pozitív megjegyzést is tett.” A tanács szerint ezek azonban nem csökkentették annyira a két vétség súlyát, hogy elegendő legyen egy figyelmeztetés vagy alacsonyabb bírság.