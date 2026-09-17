Kettészakad az ország időjárása: nyugaton lehűlés, keleten közel 30 fok

Jelentős különbség lesz az időjárásban az ország különböző részein csütörtökön: miközben nyugaton és északnyugaton egy érkező hidegfront miatt visszaesik a hőmérséklet, keleten és délkeleten még 30 fok közelébe melegedhet a levegő – írja az Időkép.

A hidegfront északnyugat felől érkezik, és csak lassan halad majd kelet felé. Emiatt napközben lesz a legnagyobb különbség az ország egyes részei között. Nyugaton és északnyugaton megvastagszik a felhőzet és jelentősen lehűl a levegő, míg keleten és délkeleten sokáig kitart a nyárias idő.

A kép illusztráció. Fotó: NICOLAS GUYONNET/Hans Lucas via AFP

A legmagasabb hőmérséklet főként a keleti határ mentén és délkeleten közelítheti meg a 30 fokot. Ezeken a területeken sok napsütés várható, a felhőzet csak késő délutántól növekedhet meg. A front által érintett nyugati, északnyugati, majd északi országrészben kisebb eső és záporok is kialakulhatnak, jelentős csapadékra azonban nem kell számítani. Keleten még délnyugati szél várható, máshol viszont egyre többfelé északnyugatira fordul a légmozgás, és nagy területen meg is erősödik.

A front pénteken elszórtan okozhat záporokat, zivatarokat, illetve még ekkor is jellemző lesz a hőmérsékletbeli különbség. Délutánra 20 és 29 fok közé melegszik fel a levegő, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.