Lemond a svéd miniszterelnök, három mandátumon múlt a jobboldali kormány többsége

Lemond Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, miután a vasárnapi parlamenti választás végleges szavazatszámlálása szerint a balközép ellenzék szűk többséget szerzett – írja a Reuters és az AP.

Ulf Kristersson Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A négy ellenzéki párt összesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős svéd parlamentben, míg a leköszönő jobboldali kormányt alkotó vagy támogató négy pártnak 173 hely jutott. Az eredmény a külföldről érkező és más, a választás napjáig be nem érkezett szavazatok összeszámlálása után vált biztossá. A végeredményt a következő napokban még hivatalosan is hitelesíteni kell.

Kristersson nem sokkal az eredmény kihirdetése után az X-en közzétett, a parlament elnökének címzett levélben jelentette be távozását. Azt írta:

„Most a házelnök vezeti majd az új kormány megalakításához vezető folyamat következő szakaszát. Ezennel kérem, hogy mentsenek fel a miniszterelnöki tisztségből, hogy ez a munka azonnal megkezdődhessen.”

A legtöbb mandátumot Magdalena Andersson volt miniszterelnök Szociáldemokrata Pártja szerezte: 99 képviselőjük lesz, nyolccal kevesebb, mint a 2022-es választás után. Az eredménnyel megnyílt az út Andersson visszatérése előtt, aki Svédország első női miniszterelnöke volt, négy éve van ellenzékben, a kormányalakítás azonban korántsem lesz egyszerű.

Magdalena Andersson. Fotó: JONAS EKSTROMER/TT News Agency via AFP

A balközép blokk pártjai között ugyanis komoly nézetkülönbségek vannak. A Centrumpárt azért állt az ellenzéki oldalra, mert nem akar együtt kormányozni a Svéd Demokratákkal, ugyanakkor a baloldali blokk másik szélén álló Baloldali Párttal sem szeretne közös kormányt alakítani. A hagyományos jobb–bal felosztáson átnyúló koalíció összeállítása szintén nehéznek ígérkezik.

Kristersson az elmúlt négy évben hárompárti jobbközép koalíció élén kormányzott, amelynek parlamenti többségét a kormányon kívülről a Svéd Demokraták biztosították. A bevándorlásellenes, szélsőjobboldali gyökerű párt az elmúlt években közelebb került a politikai fősodorhoz, Kristersson pedig a választás előtt már azt is kilátásba helyezte, hogy egy újabb jobboldali győzelem esetén miniszteri posztokat kaphatnak.

Ehhez képest a Svéd Demokraták visszaestek: 62 mandátumot szereztek, 11-gyel kevesebbet, mint négy éve, és a Kristersson vezette Mérsékelt Párt mögött a harmadik helyen végeztek. A balközép választási győzelme így egyelőre csak a kormányváltás első lépése: most a parlament elnökének vezetésével kezdődhetnek meg az egyeztetések az új kormány megalakításáról.