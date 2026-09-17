Magas élet a bukás után: cseh bulvármilliárdos esküvőjén vélték látni az Orbán–Tiborcz házaspárt Olaszországban

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Egy cseh bulvárlap fotógalériája alapján úgy tűnik, az Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspár vagy egy rájuk feltűnően hasonlító páros is részt vett az előző hét végén a hatodik leggazdagabb cseh, a 2000 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkező Radovan Vitek ingatlanmágnás harmadik esküvőjén. A dél-olaszországi Fasano közelében, a Villa La Marchesina kertjében tartott háromnapos lagzira a cseh sajtóbeszámolók szerint jellemzően magánrepülővel érkeztek a vendégek.

Ezt az esküvőt tényleg a bulvárlapok kedvéért találták ki. A vőlegénynek ez volt a harmadik házassága. Az első arról volt híres, hogy amikor a huncut – de akkor már többszörös milliárdos – Radovan 2009-ben elvált Evától, nagyon nem akart felezni. Ezért mindenét az anyja nevére íratta, saját magát pedig üres zsebű eltartottnak állította be, aki zsebpénzt kap a mamától. A per részletei joggal szórakoztatták a cseh közvéleményt. A milliárdos ügyvédje például arról mesélt a sajtónak, hogy igaz ugyan, hogy az egyetemen összejött páros olaszországi nyári diákmunkával alapozta meg a későbbi vagyonát, de a bárban, ahol melózni kezdtek, Eva olyan bénán mosogatott, hogy három nap után kirúgták, és innentől csak a hasát süttette a Garda-tó partján, miközben szegény Radovan éjt nappallá téve felszolgált.

A következő válásnak is megadta a módját. 2024 decemberében érkeztek az első hírek, hogy válófélben vannak 3 közös gyerekük anyjával, Mariával. Ő maga 2025 áprilisában jelentette be, hogy elváltak. A bejelentés helyszíne a Nao nevű beach klub volt St. Barthélemy szigetén, ahol hősünket bikinis lányok vették körül.

A kastély Surrey-ben

A férfi kompenzációként egy Ringo Starrtól tíz évvel korábban 7,5 milliárd forintnak megfelelő összegért megvásárolt, 100 hektáros birtokon álló angliai kastélyt adott a volt feleségének a hozzá tartozó ménessel és lovasiskolával együtt. A kastélyt annak idején azért vette meg, hogy ha a gyerekei Angliában akarnának tanulni, legyen hol lakniuk. Ekkor már persze volt egy luxuslakása London Belgravia negyedében, de biztosra akart menni. Ez a válás igazán sokba került neki, egy angol bíróság a kastélyon felül 36 milliárd forintnak megfelelő fontot ítélt a feleségének.

Mostani feleségét, Swiss Morgane-t pedig – organikus szóvicc következik – azon a svájci Crans Montana-i luxus sípályán ismerte meg, ami az ő tulajdonában van. Az amúgy is Svájcban élő cseh milliárdost Crans Montanában különösen utálják, mivel 2018-ban igazi kelet-európai erősember-módszerrel próbált lezárni egy vitás ügyet: miután a pályát üzemeltető cége nem kapott meg egy állítólag beígért önkormányzati támogatást, egyszerűen leállította a sílifteket. Ilyen előtte nem fordult elő Svájcban.

A lagzin nem csak az Orbán-klán tagjai képviselték a politika, a gazdaság és az illegalitás metszetét. Ott volt az a Roman Janousek üzletember-lobbista is, a cseh Necas-kormány bukását okozó 2013-as Nagy Cseh Korrupciós Botrány egyik kulcsfigurája - aki korábban börtönben is ült súlyos testi sértésért, miután részegen karambolozott a Porschéjével Prágában, majd amikor a másik autót vezető nő nem akarta engedni, hogy lelépjen a helyszínről, szándékosan elütötte őt, aztán elhajtott.

Roman Jarousek kreatív fejfedőben horngyulázik a bíróságon

Az ügyét az tette különösen szórakoztatóvá, hogy az üzletember klasszikus horngyulázással próbálta befolyásolni a fellebbezését tárgyaló bíróságot: papírokat hozott arról, hogy súlyos agykárosodása van, és a tárgyalásokon emiatt speciális, rögbisisakra emlékeztető fejfedőt viselt. Majd miután a gyógyíthatatlan betegségére hivatkozva előbb szabadulhatott, hirtelen úgy kezdett élni, mint egy egészséges, és soha többé nem viselte a kamusapkát.

A vendégek között volt a szintén főleg ingatlanokban utazó Marek Dospiva, a tizedik leggazdagabb cseh, a Penta Investments tulaja is. Maga Tiborcz István is ingatlanos vonalon kapcsolódik a házigazdákhoz. Ahogy a 444 is megírta annak idején, egy Tiborcz-érdekeltség 2025-ben a CPI Europe nevű cégtől vette meg a budapesti, Duna-parti Marriott (öreg olvasóink kedvéért: az eredeti Intercontinental) szállodát. A CPI Europe a vőlegény, Radovan Vitek érdekeltsége.

És miért pont Olaszországban tartották az esküvőt? Viteknek jó pár érdekeltsége van az országban. Az ő helyi cége építette volna fel a fővárosban az AS Roma új, saját stadionját, ha az önkormányzat meg nem vétózza a tervet.

(via Hadházy fb)

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