Magas élet a bukás után: cseh bulvármilliárdos esküvőjén vélték látni az Orbán–Tiborcz házaspárt Olaszországban

Egy cseh bulvárlap fotógalériája alapján úgy tűnik, az Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspár vagy egy rájuk feltűnően hasonlító páros is részt vett az előző hét végén a hatodik leggazdagabb cseh, a 2000 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkező Radovan Vitek ingatlanmágnás harmadik esküvőjén. A dél-olaszországi Fasano közelében, a Villa La Marchesina kertjében tartott háromnapos lagzira a cseh sajtóbeszámolók szerint jellemzően magánrepülővel érkeztek a vendégek.

Ezt az esküvőt tényleg a bulvárlapok kedvéért találták ki. A vőlegénynek ez volt a harmadik házassága. Az első arról volt híres, hogy amikor a huncut – de akkor már többszörös milliárdos – Radovan 2009-ben elvált Evától, nagyon nem akart felezni. Ezért mindenét az anyja nevére íratta, saját magát pedig üres zsebű eltartottnak állította be, aki zsebpénzt kap a mamától. A per részletei joggal szórakoztatták a cseh közvéleményt. A milliárdos ügyvédje például arról mesélt a sajtónak, hogy igaz ugyan, hogy az egyetemen összejött páros olaszországi nyári diákmunkával alapozta meg a későbbi vagyonát, de a bárban, ahol melózni kezdtek, Eva olyan bénán mosogatott, hogy három nap után kirúgták, és innentől csak a hasát süttette a Garda-tó partján, miközben szegény Radovan éjt nappallá téve felszolgált.

A következő válásnak is megadta a módját. 2024 decemberében érkeztek az első hírek, hogy válófélben vannak 3 közös gyerekük anyjával, Mariával. Ő maga 2025 áprilisában jelentette be, hogy elváltak. A bejelentés helyszíne a Nao nevű beach klub volt St. Barthélemy szigetén, ahol hősünket bikinis lányok vették körül.

A kastély Surrey-ben

A férfi kompenzációként egy Ringo Starrtól tíz évvel korábban 7,5 milliárd forintnak megfelelő összegért megvásárolt, 100 hektáros birtokon álló angliai kastélyt adott a volt feleségének a hozzá tartozó ménessel és lovasiskolával együtt. A kastélyt annak idején azért vette meg, hogy ha a gyerekei Angliában akarnának tanulni, legyen hol lakniuk. Ekkor már persze volt egy luxuslakása London Belgravia negyedében, de biztosra akart menni. Ez a válás igazán sokba került neki, egy angol bíróság a kastélyon felül 36 milliárd forintnak megfelelő fontot ítélt a feleségének.

Mostani feleségét, Swiss Morgane-t pedig – organikus szóvicc következik – azon a svájci Crans Montana-i luxus sípályán ismerte meg, ami az ő tulajdonában van. Az amúgy is Svájcban élő cseh milliárdost Crans Montanában különösen utálják, mivel 2018-ban igazi kelet-európai erősember-módszerrel próbált lezárni egy vitás ügyet: miután a pályát üzemeltető cége nem kapott meg egy állítólag beígért önkormányzati támogatást, egyszerűen leállította a sílifteket. Ilyen előtte nem fordult elő Svájcban.

A lagzin nem csak az Orbán-klán tagjai képviselték a politika, a gazdaság és az illegalitás metszetét. Ott volt az a Roman Janousek üzletember-lobbista is, a cseh Necas-kormány bukását okozó 2013-as Nagy Cseh Korrupciós Botrány egyik kulcsfigurája - aki korábban börtönben is ült súlyos testi sértésért, miután részegen karambolozott a Porschéjével Prágában, majd amikor a másik autót vezető nő nem akarta engedni, hogy lelépjen a helyszínről, szándékosan elütötte őt, aztán elhajtott.

Roman Jarousek kreatív fejfedőben horngyulázik a bíróságon

Az ügyét az tette különösen szórakoztatóvá, hogy az üzletember klasszikus horngyulázással próbálta befolyásolni a fellebbezését tárgyaló bíróságot: papírokat hozott arról, hogy súlyos agykárosodása van, és a tárgyalásokon emiatt speciális, rögbisisakra emlékeztető fejfedőt viselt. Majd miután a gyógyíthatatlan betegségére hivatkozva előbb szabadulhatott, hirtelen úgy kezdett élni, mint egy egészséges, és soha többé nem viselte a kamusapkát.

A vendégek között volt a szintén főleg ingatlanokban utazó Marek Dospiva, a tizedik leggazdagabb cseh, a Penta Investments tulaja is. Maga Tiborcz István is ingatlanos vonalon kapcsolódik a házigazdákhoz. Ahogy a 444 is megírta annak idején, egy Tiborcz-érdekeltség 2025-ben a CPI Europe nevű cégtől vette meg a budapesti, Duna-parti Marriott (öreg olvasóink kedvéért: az eredeti Intercontinental) szállodát. A CPI Europe a vőlegény, Radovan Vitek érdekeltsége.

És miért pont Olaszországban tartották az esküvőt? Viteknek jó pár érdekeltsége van az országban. Az ő helyi cége építette volna fel a fővárosban az AS Roma új, saját stadionját, ha az önkormányzat meg nem vétózza a tervet.

(via Hadházy fb)