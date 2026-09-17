Magyar Péter: Indul a vagyonosodási vizsgálat, minden politikust ellenőriz a NAV, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a mandátuma

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok – jelentette be Magyar Péter. A kormány döntött erről, a szükséges törvényjavaslatot pedig „haladéktalanul” az országgyűlés elé terjesztik. Ez a Tisza egyik vállalása volt a kampányban.

Magyar arról beszélt, évtizedeken át nézték tehetetlenül az emberek, hogy a politikusok, miniszterek, képviselők és miniszterelnökök „milyen mesés vagyonra tettek szert”, miközben a legális fizetésük ezt nem tette lehetővé.

Fotó: Németh Dániel/444

„Egy képviselői vagy miniszteri fizetésből nem lehet kastélyokra és mesés vagyonokra szert tenni. Egy miniszteri fizetésből nem lehet cégbirodalmakat építeni. Nem lehet egyik évről a másikra százmilliós ingatlanok, cégek, befektetések és olyan életvitel tulajdonosává válni, amelynek semmi köze a bevallott jövedelemhez. Mégis megtették, mert megtehették. De ennek most véget vetünk” – mondta Magyar, de egy konkrét nevet sem említett.

Az első kör értelemszerűen főleg a fideszeseket érinti: Magyar arról beszélt, hogy a vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása.

A jelenlegi politikusokat az első megbízatástól számított két év elteltével kezdi ellenőrizni a NAV, de ha valaki távozik a posztjáról, az ellen 30 napon belül automatikusan vizsgálat indul.

Magyar közölte, a NAV azt vizsgálja majd, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal, és feltárnak mindent. „Ingatlanokat, bankszámlákat, céges érdekeltségeket, biztosításokat, befektetéseket, eddig elrejteni próbált vagyonelemeket, és összeveti azokat a vagyonnyilatkozatokkal, majd kockázatelemzést készít.”

A NAV a vagyongyarapodást akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhatja, ami kiterjed a hozzátartozók vagyonára is, ahogy a cégre vagy más személyre átruházott vagyonra is.

Ha minden rendben, az eljárás lezárul, de ha nem, akkor jön a tételes adóellenőrzés, bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítik a NAV nyomozóhatóságát és jelzést küldenek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak, az ügyészségnek vagy a rendőrségnek.

A NAV havonta közzéteszi majd, hogy hány vizsgálatot végzett, hány esetben merült fel bűncselekmény gyanúja és hány tételes adóellenőrzés indult. Ha egy volt politikusnál minimum 5 millió forint adóhiányt állapítanak meg, a NAV közzéteszi a nevét, a tisztségét és a pontos összeget.

Magyar Péter azt mondta, nem a bosszú a cél.