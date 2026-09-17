Nem egyszerű gyakorlórepülés volt a Gripen-parádé a Fradi 2014-es stadionavatóján, hanem Hende Csaba gesztusa

Nem egyszerű gyakorlórepülés részeként húzott át három Gripen vadászgép a Groupama Aréna 2014-es avatóján, Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter „az esemény színvonalának emelése érdekében” engedélyezte a gépek átrepülését a stadion felett – írja a HVG.

A három JAS–39 Gripen 2014. augusztus 10-én, az FTC új stadionjának megnyitóján repült át az aréna felett, ahol a Ferencváros a Chelsea ellen játszott gálamérkőzést. Az ügy már akkor politikai vitát váltott ki: az ellenzék és a sajtó azt próbálta megtudni, ki kezdeményezte a katonai gépek szerepeltetését, mi indokolta azt, és mennyibe került az adófizetőknek.

A Honvédelmi Minisztérium akkor azt közölte, hogy előre tervezett gyakorlórepülésről volt szó, ezért az átrepülés nem járt többletköltséggel. Ezt már akkor árnyalta, hogy két nappal az avatás előtt főpróbát is tartottak a Gripenekkel a stadion felett. Hende Csaba egy parlamenti kérdésre adott válaszában már 2014-ben közölte, hogy az átrepülésről az FTC megkeresése alapján a Honvédelmi Minisztérium vezetése döntött. A tárca azt is állította, hogy a Gripenek szerepeltetése alkalmas volt a Magyar Honvédség „XXI. századi légtérvédelmi képességeinek” népszerűsítésére.

Gripenek a Kossuth tér felett 2025-ben. Fotó: Bankó Gábor/444

A minisztérium a további részleteket nem hozta nyilvánosságra, arra hivatkozva, hogy a honvédség védelmi képességével és hadrafoghatóságával összefüggő adatok harminc évig nem nyilvánosak. Az irat így elvileg csak 2044-ben vált volna hozzáférhetővé, a minisztérium azonban most kiadta a dokumentumot.

Eszerint a Honvéd Vezérkar 2014. július 16-án kapta meg feladatként az augusztus 10-i átrepülés, illetve az augusztus 8-i főpróba megszervezését. A dokumentum három JAS–39 Gripen kötelékben történő átrepülését írta elő, pontos, 19:56-os érkezési idővel. Ez a HVG szerint cáfolja azt a korabeli magyarázatot, hogy a stadion fölötti repülés pusztán egy egyébként is megtartott katonai gyakorlat része lett volna.

Hiába a Gripenek, a stadionavatón Orbán Viktor miniszterelnököt és Kubatov Gábort, az FTC elnökét is kifütyülte a közönség. Az állam a rendezvényre összesen nettó 96 millió forintot költött.