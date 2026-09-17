Takács Péter koncepciós eljárásnak tartja az egymilliós bírságot, fellebbez az etikai döntés ellen

„A mai napon a sajtóban megjelent, az ellenem lefolytatott etikai eljárással kapcsolatban az álláspontom egyértelmű. Az egész folyamatot koncepciós eljárásnak tartom, ráadásul színvonaltalan, ezért tartalmát tekintve kommentálni nem kívánom”

– írta a Facebookon Takács Péter volt egészségügyi államtitkár arról, hogy az Egészségügyi Tudományos Tanács etikai bizottsága megrovásban részesítette és egymillió forintos pénzbírsággal sújtotta a háziorvosokról tett kijelentései és a trágár Messenger-üzenetei miatt.

Hozzátette: fellebbezni fog a döntés miatt. „A sikeres fellebbezés után azt az 1 millió forintot, amire meg akartak büntetni, jótékony célra fogom felajánlani” – írta, azt viszont nem, hogy melyik alapítványnak.

Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy arról a 444 írt, az etikai bizottság szerint Takács két nyilvános megnyilvánulásával is megsértette az Orvosetikai Kódexet. Az egyik egy 2025. szeptember végén közzétett podcastinterjúban hangzott el. Takács az Ultrahang Pluszban a háziorvosi pályáról beszélve azt mondta, „a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumba nem fért be.”

A másik, elmarasztalással zárult ügy az a Messenger-beszélgetés volt, amiről tavaly decemberben a 444 számolt be. Egy apa azután írt Takácsnak, hogy 11 hónapos gyerekét a Szent János Centrumkórház gyermekügyeletére vitte, ahol nem volt megfelelő fűtés és világítás. Takács többek között azt válaszolta neki: „Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak!”, majd azt is írta: „Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat.”

A határozat szerint egy orvostól még „provokatív megkeresés esetén is” önuralom és kulturált, tiszteletteljes kommunikáció várható el. A testület úgy látta, hogy Takács nemcsak reagált a feszült hangnemre, hanem „még fokozta azzal a helyzetet, hogy további trágár kifejezésekkel fejezte ki a véleményét”.

Külön kifogásolták a „bazmeg” és a „szopatjuk” szavakat.

Az etikai tanács a szankció meghatározásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy Takács Péter rövid időn belül két, egymástól független és nagy nyilvánosságot kapott etikai normasértést követett el. Az egyik „egy teljes orvosi szakterület társadalmi és szakmai megítélését érintette”, a másik pedig egy gyermekellátási probléma miatt panaszt tevő állampolgárral szembeni „ismételten trágár kommunikációban állt”. A tanács ezért arra jutott, hogy „a puszta figyelmeztetés az etikai vétségek súlyához képest elégtelen lett volna”, és megrovást tartott indokoltnak. A szeptember 10-én kelét határozat ellen 15 napon belül lehet fellebbezni.