Tiborcz István tovább csökkenti részesedését a Gránit Bankban

Újabb nagy részvénycsomagot ad el Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban – közölte a cég az MTI-vel. A BDPST Group bejelentése szerint megállapodott Erős János exbankvezérhez kötődő Fafner Capital Kft.-vel: utóbbi a tranzakció lezárása után 20,48 százalékos tulajdonrésszel és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban.

Tiborcz István a 444 kamerája előtt 2025 február 25-én. Fotó: Németh Dániel/444

Alig egy héttel korábban a BDPST egy másik részvénycsomag eladásáról is megállapodott. A MagNet Bank elnökéhez és egyik alapítójához, Fáy Zsolthoz kötődő FZS Mag Investment Kft. és két vele együtt eljáró magyar befektető összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést vesz át. Ez az adásvétel törzsrészvényeket és szavazatelsőbbségi részvényeket is érint.

Tiborcz érdekeltsége a két ügylet előtt 39,19 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a Gránit Bankban. A szavazatelsőbbségi részvények miatt azonban a tulajdoni hányadánál nagyobb befolyása volt a bank döntéseire. A két tranzakció lezárása után a BDPST részesedése nagyjából 10 százalékra csökken, és megszűnik a bank feletti többségi befolyása.

A most bejelentett vevő, a Fafner Capital Erős János érdekeltsége. A 64 éves közgazdász régi szereplője a magyar bankszektornak: korábban a K&H Bankot, majd 2002 és 2010 között az állami Magyar Fejlesztési Bankot vezette. A HVG információi szerint viszont 16 évvel a félreállítása után visszatérne a bankszektorba.

Mivel a Fafner 10 százaléknál nagyobb befolyást szerezne a Gránitban, az ügylet lezárásához a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyására is szükség van.

A bank augusztus végén közzétett féléves beszámolója szerint az idei első hat hónapot 6,8 milliárd forintos konszolidált adózott eredménnyel zárta, 900 millió forinttal kevesebbel, mint egy évvel korábban. A Gránit részvényei szerdán 8500 forinton zártak a Budapesti Értéktőzsdén.

A Gránitról két éve ebben a cikkben írtunk hosszabban, amikor a válság ellenére a 8. legnagyobb bank lett Magyarországon.