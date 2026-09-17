Visszafizette 67 milliárdos folyószámlahitelét a főváros, de októberre megint elfogyhat a pénze

Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a Fővárosi Önkormányzat, miután szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett be – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen.

Kiss Ambrus. Fotó: Németh Dániel/444

A befolyt pénz azonban csak átmenetileg enyhíti a főváros pénzügyi gondjait. Kiss szerint szeptember végére várhatóan mindössze 3,5 milliárd forint marad Budapest számláján, miközben október közepén 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene befizetnie.

„Ekkora forrás nem fog bejönni, semmiképpen sem. Továbbra is az van, hogy meg kell állapodnunk a kormánnyal”

– mondta Kiss, aki a főváros és a kormány közötti tárgyalások állásáról nem árult el részleteket.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy szombat hajnaltól megszűnik a főváros eddigi, 80 milliárd forintos folyószámlahitel-kerete. Kiss szerint a finanszírozó bank csak eddig látta biztosítottnak a hitel megtérülését. Emiatt a főváros az elmúlt hetekben kötelezettségvállalási és létszámstopot rendelt el, és az intézményi beruházásokat is leállította. A hivatal és az önkormányzat új kötelezettséget egyáltalán nem vállalhat, a fővárosi intézményeknél pedig a 20 millió forint feletti tételekre vonatkozik a korlátozás.

Ez a jövő pénteki közgyűlés döntéseire is hatással lesz. A pénzügyi kiadással járó előterjesztésekről – például egyes zöldterület-fejlesztési pályázatokról – egyelőre csak feltételes döntéseket hozhatnak.

A fővárosi közlekedési cégek pénzügyi helyzete sem sokkal kényelmesebb. A most beérkezett adóelőlegből szeptember végéig visszafizetik 45 milliárd forintos áthidaló hitelüket, ezután annyi pénzük marad, amennyi az október eleji bérek kifizetéséhez szükséges.

Kiss a háttérbeszélgetésen a budapesti közterületek állapotáról is beszélt. Szerinte az utóbbi időben látványosabbá vált problémákat nem lehet kizárólag a hajléktalanságra vagy a szerhasználatra visszavezetni. A palackvisszaváltásból például nem csak hajléktalan emberek próbálnak pénzhez jutni.

„A szociális valóság robbant rá az országra”

– fogalmazott. Szerinte Budapesten sokféle társadalmi helyzetű ember egészíti ki a jövedelmét palackgyűjtéssel, ezért a közterületi problémák kezeléséhez az alacsony bérek kérdésével is foglalkozni kell.

A főigazgató arról is beszélt, hogy a főváros Rákosrendezőn és a szerhasználatról készített kutatások során is rendszeresen találkozik olyan fiatalokkal, akik gyermekvédelmi intézményekből megszökve kerülnek Budapest utcáira. Szerinte ezért a főváros számára is fontos, hogy érdemi változások történjenek a gyermekvédelmi rendszerben.

Kiss végül elmondta, hogy a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság a bicskei gyermekotthonnal kapcsolatban is adatokat kért a fővárostól. A megkeresés többek között a 2011–2012 körüli ellenőrzésekre, az intézményvezetői kinevezésekre és Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésére vonatkozott. A főváros mintegy 800 oldalnyi dokumentumot adott át a bizottságnak. (via MTI)