38 milliós bárpult, 3,7 milliós kanapék, 4,5 milliós székek – csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán Antal luxusminisztériumában

Nem csoda, hogy árad a fényűző luxus Rogán Antal egykori minisztériumából: csak a bútorokra nettó 1 268 106 982 (azaz több mint 1,26 milliárd) forintot költött el a Várkapitányság, vagyis az állam.
A Várkapitányságtól megkapott tételes listát átnézve az összeg könnyen összejön a több tízmillióért beszerzett bárpultokból, a milliós nagyságrendű íróasztalokból, kanapékból, székekből és szekrényekből.
Egészen addig nem lehetett tudni, milyen körülmények között dolgozott Rogán Antal és csapata, míg a kormányváltás után Magyar Péter több minisztere társaságában végig nem járta a Karmelita, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Pénzügyminisztérium épületét. Magyar videós tárlatvezetést is tartott, az új kormány tagjai hüledeztek a luxuson. Akkor derült ki, hogy még szivarszoba is volt a negyediken, rögtön a bárpulttal szemben.
Rogán Antal és csapata 2025-ben költözött át a Dísz téri épületbe, de a kormányváltás előtt hiába próbáltuk kideríteni, hogy mennyibe került az épület bebútorozása.
Közérdekű adatigénylésünkre tavaly a Várkapitányság annyit volt hajlandó elárulni, hogy a teljes építkezés költsége 27,17 milliárd forintba került, a bebútorozás a generálkivitelezői szerződés része volt, az ára benne van a nettó összegben.
Már akkor is terjedt a pletyka a luxuskörülményekről, de a Várkapitányság tagadott, és arról írt, a másfél milliós fotelekről posztoló Hadházy Ákos a tervdokumentációt hozta nyilvánosságra, a költségeket csökkentek. Ez valóban így volt, de attól még repkedtek a milliók.
A miniszterelnöki videó alapján Szily László azt írta, „a Rogán-menedék esetében túlnyomó részt a kortárs belsőépítészet legdrágább megoldásait alkalmazó, újratervezett beltérről beszélhetünk. Ami, bár a funkciója irodaház, stílusában és színhasználatában inkább közelít a legelitebb kategóriába tartozó luxuslakások-luxusvillák vagy butikhotelek hangulatához, mint a bármilyen magas minőségű irodáéhoz vagy más középületéhez.”
Nem véletlenül titkolta Rogán mindezt, a beköltözéssel együtt.
Most viszont a látvány mellé megvannak a számok is. A Várkapitányság a kormányváltás után közlékenyebbé vált, és az újbóli közérdekű adatigénylésünkre már elküldte részletesen a bútorok, falikárpitok, ajtók, mosdók, burkolatok árát.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Egy közbeszerzési tervben találtunk rá arra az információra, amit hetek óta próbálnak titkolni.
Ritkán látni olyan hangulatú parlamenti meghallgatást, mint Ruff Bálint szereplését az igazságügyi bizottság előtt. Elmondta, mit látott Rogán irodájában, aztán jött az összecsapás Tuzson Bencével.
A Fidesz-uralom utolsó évére elkészült Rogán-minisztériumról nem az ókori Athén, hanem a hanyatló Róma jut a néző eszébe.