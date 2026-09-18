38 milliós bárpult, 3,7 milliós kanapék, 4,5 milliós székek – csak a bútorok 1,2 milliárdba kerültek Rogán Antal luxusminisztériumában

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Nem baj, ha egy épület nívós - erről beszélt májusban Rogán Antal azután, hogy Magyar Péter videós tárlatvezetést tartott a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében.

Ő és új miniszterek hüledeztek a luxuson, Ruff Bálint még a másnapi, miniszterjelölti meghallgatásán is erről beszélt.

Eddig annyit tudtunk, hogy az épület felhúzása és berendezése 27 milliárd forintba került. Most kiderítettük azt is, csak a bútorokra nettó 1,27 milliárdot költöttek, ezen felül a belső terek kialakítására elment még 2,5 milliárd. Vagyis a Rogán által emlegetett nívó majdnem 4 milliárd forintba került.

A többmilliós székek, asztalok, szekrények, kanapék mellett a legtöbbe a negyediken lévő bárpult került, csak arra kifizettek 38 millió forintot. A szebbik szivarszobára 24 millió ment el.

Nagyságrendileg az ajtókra 700, az üvegfalakra 370, falikárpitokra pedig 110 millió forintot költöttek el.

Nem csoda, hogy árad a fényűző luxus Rogán Antal egykori minisztériumából: csak a bútorokra nettó 1 268 106 982 (azaz több mint 1,26 milliárd) forintot költött el a Várkapitányság, vagyis az állam.

A Várkapitányságtól megkapott tételes listát átnézve az összeg könnyen összejön a több tízmillióért beszerzett bárpultokból, a milliós nagyságrendű íróasztalokból, kanapékból, székekből és szekrényekből.

Egészen addig nem lehetett tudni, milyen körülmények között dolgozott Rogán Antal és csapata, míg a kormányváltás után Magyar Péter több minisztere társaságában végig nem járta a Karmelita, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Pénzügyminisztérium épületét. Magyar videós tárlatvezetést is tartott, az új kormány tagjai hüledeztek a luxuson. Akkor derült ki, hogy még szivarszoba is volt a negyediken, rögtön a bárpulttal szemben.

Rogán Antal és csapata 2025-ben költözött át a Dísz téri épületbe, de a kormányváltás előtt hiába próbáltuk kideríteni, hogy mennyibe került az épület bebútorozása.

Közérdekű adatigénylésünkre tavaly a Várkapitányság annyit volt hajlandó elárulni, hogy a teljes építkezés költsége 27,17 milliárd forintba került, a bebútorozás a generálkivitelezői szerződés része volt, az ára benne van a nettó összegben.

Már akkor is terjedt a pletyka a luxuskörülményekről, de a Várkapitányság tagadott, és arról írt, a másfél milliós fotelekről posztoló Hadházy Ákos a tervdokumentációt hozta nyilvánosságra, a költségeket csökkentek. Ez valóban így volt, de attól még repkedtek a milliók.

A miniszterelnöki videó alapján Szily László azt írta, „a Rogán-menedék esetében túlnyomó részt a kortárs belsőépítészet legdrágább megoldásait alkalmazó, újratervezett beltérről beszélhetünk. Ami, bár a funkciója irodaház, stílusában és színhasználatában inkább közelít a legelitebb kategóriába tartozó luxuslakások-luxusvillák vagy butikhotelek hangulatához, mint a bármilyen magas minőségű irodáéhoz vagy más középületéhez.”

Nem véletlenül titkolta Rogán mindezt, a beköltözéssel együtt.

Most viszont a látvány mellé megvannak a számok is. A Várkapitányság a kormányváltás után közlékenyebbé vált, és az újbóli közérdekű adatigénylésünkre már elküldte részletesen a bútorok, falikárpitok, ajtók, mosdók, burkolatok árát.