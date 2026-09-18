Átúszta a határfolyót egy hatvanas éveiben járó orosz férfi, de a litvánok visszaküldték Kalinyingrádba

Hiába szökött meg, hamarosan újra Oroszországban találta magát az a férfi, aki úszva menekült el a kalinyingrádi exklávéból.

A hatvanas éveiben járó férfi szeptember 17-én az orosz-litván határt jelentő Nemenn folyón úszott át, majd politikai menedékjogot kért a litván hatóságoktól. Kihallgatása során azt mondta, hogy az orosz hatóságok eljárást indítottak ellene a közösségi médiás tevékenysége miatt.

A Nemenn folyó Litvánia és a kalinyingrádi exklávé határán Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT News Agency via AFP

A litván belügyi szervek azonban nem találtak arra utaló információt, hogy a férfi veszélyben lenne Oroszországban, így úgy döntöttek, hogy nem engedik be Litvániába és az Európai Unióba. A férfit még aznap visszaküldték a kalinyingrádi exklávéba. (via Meduza)