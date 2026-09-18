Bocsánatot kért, és utólag lemondott pekingi győzelméről az az ausztrál Hyrox-versenyző, aki annak ellenére csinálta végig a versenyt, hogy közben maga alá csinált – írja a BBC. Az esetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és komoly felháborodást váltottak ki, főleg azért, mert a versenyt nem állították le.

Wietrzyk csütörtökön bocsánatot kért, és azt írta, utólag már úgy látja, ki kellett volna állnia. Azt mondta, a rajtnál teljesen egészséges volt, és semmi nem utalt arra, hogy rosszul lesz.

„Visszanézve bánom, hogy nem álltam félre. Más döntést kellett volna hoznom”

– írta. A versenyző vállalta a felelősséget azért, hogy folytatta a versenyt, és bocsánatot kért a kínai közönségtől, a többi indulótól, a nézőktől és a szervezőktől is.

A kép illusztráció. Fotó: HU JIEFEI/Xinhua via AFP

Az ügy miatt a Hyrox társalapítója, Moritz Fürste is bocsánatot kért. A szervezők szerint vannak külön szabályaik az egészségügyi és higiéniai helyzetek kezelésére, Pekingben azonban nem alkalmazták őket egyértelműen. Fürste azt ígérte, változtatnak a versenyek lebonyolításán.

Az eset azért is keltett feltűnést, mert a Hyrox szabályzata ennél jóval enyhébb higiéniai szabálysértéseket is büntet: ilyen például a köpködés, az orrfújás vagy a szemetelés.

A Hyrox 2017-ben indult Hamburgban, és azóta az egyik leggyorsabban terjedő fitneszversennyé vált. A résztvevők egykilométeres futásokat váltogatnak különböző erőnléti feladatokkal, például evezéssel, szántolással, ugrásokkal és homokzsákos kitörésekkel.