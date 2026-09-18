Fontos: 100 év után új macskafajt azonosítottak Bolíviában

Teljesen új vadmacskafajt azonosítottak a kutatók a bolíviai Yungas köderdőben.

A tilcayo macska (Leopardus tilcayo) a Dél-Amerika nagy részén előforduló, úgynevezett tigrismacskák, azaz oncillák csoportjába tartozik, testhossza körülbelül 46 centi, súlya 1,4 kg, azaz kisebb, mint egy átlagos házimacska.

A hír már csak azért is szenzációs, mert több mint egy évszázada ez az első eset, hogy új macskafajt fedeztek fel és írtak le a tudomány számára.

A kutatók genetikai adatok alapján igazolták, hogy új fajról van szó, amelynek bundája világosbarna, testét pedig szabálytalan alakú rozetták (foltminták) borítják. Paola Nogales-Ascarrunz, az új macskát leíró tanulmány egyik szerzője jelezte, hogy az állatról és életmódjáról egyelőre keveset tudni, ám az ürülékmintákban talált kisrágcsáló-maradványok sokat elárulnak az étrendjéről, a vadkamerás felvételek pedig azt jelzik, hogy inkább éjszaka lehet aktív.

A Yungas Bolívia leghíresebb köderdő régiója, az Adnok keleti lejtői húzódik. A köderdők sajátos átmenetet képeznek a kopár andoki fennsíkok és az amazóniai esőerdők között, épp ebből fakadóan a területet szinte állandóan köd borítja, rendkívül magas a páratartalom, így buja, örökzöld növényzet, és színes állatvilág jellemzi.

Kicsit több mint száz évvel ezelőtt, 1923-ban fedeztek fel utoljára önálló macskafélét, ez a csíkos pampamacska volt, és szintén Dél-Amerikában detektálták.