Több mint egymillió eurónyi magyar közpénzt költött el egy felvidéki lap a Fidesszel szövetséges párt kampányügynökségénél

Kilenc év alatt 12 millió euró támogatást kapott a Ma7 Médiacsalád, Magyar 7 hetilap és a ma7.sk portál kiadója. Ebből az összegből a Paraméter nyomozása szerint több mint egymillió euró vándorolt át egy olyan médiaügynökségnek, ami a Fidesszel szövetséges Magyar Közösség Pártjának (MKP) végez kampányfeladatokat.

A Ma7 Médiacsaládot 2018-ban a Pro Média Alapítvány indította útjára. A kiadót teljes egészében az akkori Orbán-kormány finanszírozta, az alapítvány azóta minden évben 1,2–1,5 millió eurót kapott a magyar adófizetők pénzéből. A lapcsalád kiadványai egyértelműen az Orbán-kormánnyal szövetséges szlovákiai magyar párt, így az MKP, majd a Szövetség, illetve a Magyar Szövetség üzeneteit, jelöltjeit népszerűsítette.

Nacsa Lőrinc és Semjén Zsolt Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség, a Magyar Koalíció Pártja utódszervezetének elnökével. Fotó: Facebook / Semjén Zsolt

A Paraméter most adatigényléssel fordult a Bethlen Gábor Alaphoz, hogy megtudják, pontosan mire költötte az alapítvány az évek során összegyűlt 12 millió eurónyi magyar közpénzt. Így derült ki, hogy a Pro Média Alapítvány egy bizonyos H & K Plus s. r. o. nevű céget bízott meg a nyomtatott hetilap terjesztésével. A lapnak megküldött elszámolások alapján az alapítvány ennek a cégnek 2018-ban 311 000 eurót, 2019-ben 243 000 eurót, 2021-ben 217 000 eurót, 2022-ben pedig 243 000 eurót fizetett ki. Összesen tehát több mint egymillió euró került a H & K Plushoz csak ebben a négy évben.

Azt a Napunk írta meg, hogy a pénzt elvileg lapterjesztésre költötték, de piaci árak alapján mindössze 140 000 euróból kijött volna ez a szolgáltatás. A H & K Plus legnagyobbrészt a Magyar 7 terjesztéséből él, de azért vannak más megrendelői is. A Transparency International Slovensko (TIS) választási monitoringjának adatai szerint a cég már több mint 415 ezer eurót keresett az MKP-hoz köthető választási kampányokon. De a cég Forró Krisztián, a Szövetség akkori elnökének államfői kampányában is beszállítóként jelent meg.

Ráadásul legalább 2019-ben a cég két tulajdonosa magánszemélyként is jelentősebb összegeket számlázott ki a Pro Média Alapítványnak. A céget tehát korábbi MKP-s alkalmazottak hozták létre, majd egyrészt ennek a pártnak, illetve a belőle kinőtt Magyar Szövetségnek végzett kampánytevékenységet, másrészt a Magyar 7 hetilapot terjesztette és népszerűsítette.