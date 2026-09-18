Ukrajna 3,3 milliárd eurót kapott az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság pénteken 3,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére a 90 milliárd eurós támogatási hitel keretében - közölte a brüsszeli testület.
A bizottság tájékoztatása szerint az összeg Ukrajna területének és légterének védelmét szolgálja az orosz támadásokkal szemben. A pénteki kifizetés már a negyedik, amely a támogatási hitel védelmi célú keretéből valósul meg.
A bizottság ezzel a folyósítással csak idén már közel 15 milliárd eurót juttatott Ukrajnának, fedezve a védelmi, valamint a szélesebb körű támogatási igényeket. A hitel keretében 30 milliárd euró áll rendelkezésre költségvetési támogatásra, és 60 milliárd euró védelempolitikai célokra a 2026-2027-es időszakban.
Az Európai Bizottság szerint Ukrajna katonai fölénye azon múlik, hogy a kritikus fontosságú eszközök a szükséges mennyiségben és rövid időn belül rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében továbbra is szükség van az uniós szállítások felgyorsítására, egyebek mellett a meglévő készletek felhasználásával, a megrendelések átsorolásával és a termelés növelésével. (MTI)