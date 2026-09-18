Ukrajna 3,3 milliárd eurót kapott az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság pénteken 3,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónok és rakéták beszerzésére a 90 milliárd eurós támogatási hitel keretében - közölte a brüsszeli testület.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. október 2-án, Koppenhágában. Fotó: IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix via AFP

A bizottság tájékoztatása szerint az összeg Ukrajna területének és légterének védelmét szolgálja az orosz támadásokkal szemben. A pénteki kifizetés már a negyedik, amely a támogatási hitel védelmi célú keretéből valósul meg.

A bizottság ezzel a folyósítással csak idén már közel 15 milliárd eurót juttatott Ukrajnának, fedezve a védelmi, valamint a szélesebb körű támogatási igényeket. A hitel keretében 30 milliárd euró áll rendelkezésre költségvetési támogatásra, és 60 milliárd euró védelempolitikai célokra a 2026-2027-es időszakban.