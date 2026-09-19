Hadházy Ákos: Kizárták a nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, mert a Bánki Erikkel való személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be

„Kizárták a nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, mert a Bánki Erikkel való személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be”

– írja Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

A 444 által rendszeresen követett Volvo-gate lényege zanzásítva, hogy a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz a 2010-es évek közepén, az akkori fideszes városvezetés, Páva Zsolt polgármestersége idején túlárazva vásárolt használt buszokat Hollandiából. A 115 darab Volvo buszt az ottani Volvo-cég helyett egy érdemi munkát nem végző közvetítőn, a holland Bus&Coach cégen keresztül vették meg. Az ügylettel, amiben időről időre a legkülönbözőbb kontextusokban előkerült a tanúként is kihallgatott Bánki Erik fideszes parlamenti képviselő neve is, a vád szerint nagyjából 650 millió forintos kára keletkezett a városnak.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az évek óta húzódó ügyet eddig baranyai ügyészek vitték. Bánki neve, bár csak tanúként szerepel az eljárásban, újra és újra felbukkan az ügy különböző pontjain, részben vallomásokban, részen egyéb tényezők, körülmények furcsa egybeesése miatt (ő egyébként be is perelt a jó hírneve megsértése miatt egy, a perújraindítást elrendelő ítélőtáblai végzést ismertető vloggert, ám a pert elbukta).

Az ügyben már két vádlottat jogerősen elítéltek.