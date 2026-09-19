Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon

Két kézigránátot találtak egy 25 éves magyar állampolgár autójának alvázára rögzítve a horvát hatóságok a Slavonski Samac-i határátkelőnél - közölte szombaton a rendőrség.

A férfi Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta bevinni őket.

A férfi ellen fegyverek és robbanóanyagok tiltott birtoklásának, előállításának és beszerzésének gyanúja miatt tettek büntetőfeljelentést a szlavónbródi (Slavonski Brod) ügyészségen, majd őrizetbe vették. (MTI)