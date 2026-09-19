Megállapodott Grönlandról az Egyesült Államok és Dánia

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodást kötött arról, hogy az Egyesült Államok jelentős katonai jelenlétet építhet ki Grönlandon, miközben megtiltják, hogy az Egyesült Államok ellenfelei saját katonai bázisokat létesítsenek a szigeten – jelentette be Donald Trump.

Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az Egyesült Államok ellenségei Washington jóváhagyása nélkül nem hajthatnak végre érzékenynek minősülő beruházásokat a szigeten. A megállapodásnak nincs lejárati ideje.

„Az én utasításomra dán és grönlandi képviselőkkel együtt dolgoztunk azon, hogy garantáljuk: az Egyesült Államoknak ÖRÖKKÉ lehetősége legyen megtenni mindazt, ami szükséges Grönland, valamint az Egyesült Államok biztonságának garantálásához és védelméhez”

– írta Trump a tőle megszokott stílusban.

Év elején komoly feszültséget okozott a transzatlanti szövetség körében, amikor Trump egy ideig teljesen ráfixálódott Grönlandra, és lépten-nyomon arról beszélt, hogy ha törik, ha szakad, kell neki a sziget, ehhez pedig még a hadsereg bevetését is belengette. Sorozatos fenyegetéseit vizuálisan is gazdagon illusztrálta, posztolt például magáról képet, amint épp Grönlandra tűzi ki az amerikai zászlót, Grönlandot pedig több térképes posztjában csak simán az Egyesült Államok részeként ábrázolta.

Az amerikai elnök által posztolt rajzon Trump – J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter társaságában – éppen kitűzi az amerikai zászlót Grönlandon, ahol tábla jelzi: Grönland 2026 óta az Egyesült Államok fennhatósága alatt álló terület. Fotó: Donald Trump/Truth Social

Az Egyesült Államoknak egyébként egy 1951-es szerződés alapján már most is szinte teljes körű jogai vannak a grönlandi légtér használatára és katonai bázisok működtetésére, de mint ismeretes, ez nem volt elegendő Trumpnak.

Trump bejelentése alapján úgy tűnik, hogy az elnök elégedett volt a tárgyalások eredményével, és legalább a közeljövőben talán nem újítja fel területi követeléseit. Részletek megosztása nélkül írt arról is, hogy az Egyesült Államok hamarosan jelentős katonai jelenlétet épít ki a szigeten, amelyen már jelenleg is van ott egy támaszpontja.

„Ez az Amerikai Egyesült Államok álma valóra válva” – írta Trump.

Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP

Mit lehet tudni a részletekről?

Számos részlet továbbra sem világos, többek között az sem, hogy épülnek-e új amerikai támaszpontok a megállapodás eredményeként, és az érintett felek közleményeivel sem jutunk közelebb a a megoldáshoz.

A dán miniszterelnöki hivatal közölte, hogy a megállapodás erősíteni fogja az észak-atlanti és a sarkvidéki térség biztonságát. Jens-Frederik Nielsen, Grönland miniszterelnöke közleményében azt írta, hogy a megállapodás figyelembe veszi Grönland érdekeit és az északi-sarkvidéki sziget helyét a nemzetközi együttműködésben. „Ez mindannyiunk számára előnyös” – mondta.

Marco Rubio külügyminiszter egy külön közleményben azt írta, hogy a megállapodás véglegesen és teljes körűen rendezi Washington Grönlanddal kapcsolatos nemzetbiztonsági aggályait „Grönland örökre Észak-Amerika stratégiai védelmi övezetének része marad, és abból, valamint a környező térségből kizár minden ellenfelet” – írta.

Az amerikai külügyminisztérium egyik névtelenséget kérő tisztviselője szerint a megállapodás megtiltja a NATO-n kívüli országoknak, hogy bázist építsenek Grönlandon, és csak az Egyesült Államok, illetve szövetségesei hajthatnak végre bizonyos, pontosan meg nem határozott „érzékeny beruházásokat”. A tisztviselő szerint a megállapodás állandó hozzáférési, támaszpont-használati és átrepülési jogokat biztosít az Egyesült Államoknak, és akkor is érvényben maradna, ha Grönland függetlenné válna. (Reuters, BBC)