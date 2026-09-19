Németország csökkenti az üzemanyagok adóját és már az ársapkán is gondolkodik

A német kormány megállapodott a tartományi kormányokkal, hogy literenként 17 eurocenttel csökkentik a benzin és a gázolaj adótartamát. A rendelkezés október elsejével lép életbe. Az adócsökkentő csomag 2,5 milliárd eurós bevéletkisést jelent a költségvetésnek. „Azok, akik napi szinten függnek az autóhasználattól, elértek az anaygai lehetőségeik végéhez. A könnyítőcsomag 2,5 milliárd eurója nem kis összeg a feszes költségvetések idején” - fogalmazott Friedrich Merz kancellár az adócsökkentés bejelentésekor.

Ez csak az első lépés a Merz által korábban meglebegtetett intézkedéscsomagból, amit az iráni háború, illetve a jemeni, Irán által pénzelt huszik és Szaúd-Arábia kiéleződött konfliktusa miatt olajáremelések indokolnak. A Merz-kabinet ársapka bevezetését is fontolgatja 2027. január 1-től.

A németek azon uniós tagországok közé tartoznak, amelyek különadó kivetését szorgalmazzák a közel-keleti háború miatt hatalmas extraprofitot bezsebelő olajcégekre. Egész pontosan Lars Klingbeil szociáldemokrata pénzügyminiszter szorgalmazza ezt. Konzervatív koalíciós partnerei már sokkal kevésbé lelkesen a témában, Katherina Reiche gazdasági és energiaügyi miniszter például azt nyilatkozta, hogy csak radikális áremelések esetében tartaná ezt elfogadhatónak.

A téme megfelelő átélése végett a végén hallhasd meg ezt a friss, témába vágó német slágert:

(via Politico)



