Vizsgálatot indít a Kongresszus, miután F-35-ös vadászgépek érzékeny technológiát tartalmazó részei kerültek Hongkongba

Kongresszusi vizsgálat indult az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy F–35-ös vadászgépek érzékeny technológiáját tartalmazó alkatrészeket váratlanul Hongkongba irányították át. Felmerül a gyanú, hogy Kína hozzáférhetett a szupertitkos F-35-ös program egyes kulcsfontosságú elemeihez.

Az F–35-ös alkatrészeket Ausztráliából az Egyesült Államokba szállították (volna) javítani, de a Csendes-óceánon valamilyen okból kifolyólag átirányították a szállítmányt, ami végül Hongkongban kötött ki – mondta három, az ügyet ismerő forrás a Politicónak. A Pentagon is megerősítette, hogy egyes alkatrészek eltűntek, egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „tudomással bír egy használhatatlanná vált F–35 Lightning II komponenseket érintő szállítási problémáról”.

Nem világos, miért irányították át a szállítmányt, illetve hogy jelenleg kinél van. A szállítmány az egyik vadászgép kabintetejét is tartalmazta, ez borítja a pilótafülkét, és olyan fejlett lopakodótechnológiát tartalmaz, amelyhez csak az Egyesült Államok és szövetségesei férnek hozzá – mondta két forrás. Ha az ellenfél hozzájutna ehhez, vagy bármilyen más alkatrészhez, kedvére tanulmányozhatná, és visszafejthetné a (papíron) nagyon szigorúan védendő technológiát.

Azzal, hogy a szállítmány váratlanul Hongkongba, Kína különleges közigazgatási területére került, az alkatrészek egyben Peking befolyási övezetébe kerültek. Kína már korábban is kiterjedt kémtevékenységet folytatott titkos Pentagon-programokkal, köztük az F–35-össel kapcsolatban.

A kínaiaknak nem is kell ilyen messziről fotózgatni az F-35-öst, megnézhetik közelebbről is az alkatrészt Fotó: MANJUNATH KIRAN/AFP

Az F–35-ös vadászgépek ellátási lánca számos országra kiterjedő, globális rendszer, amely több országban működő létesítményekre támaszkodik az alkatrészek szállításában és javításában. Az F–35-ös programban az Egyesült Államok mellett részt vesz például az Egyesült Királyság, Ausztrália, Dánia, Norvégia és Lengyelország is. A program sajátos módon kezeli a repülőgép-alkatrészek áramlását: a részes országok hozzáférnek a világ különböző pontjain tárolt, közös pótalkatrész-készlethez, amelynek tulajdonosa a védelmi minisztérium egészen addig, amíg az alkatrészeket be nem építik a vadászgépbe.

A mostani eset nem előzmények nélküli: az amerikai kormányzati ellenőrzési hivatal 2023-as jelentése szerint több mint 1 millió F–35-ös pótalkatrész tűnt el az azt megelőző öt évben. A felügyeleti szerv szerint a minisztérium több tízmillió dollár értékű elveszett pótalkatrész ügyét sem tudta ellenőrizni, mert az ezekkel kapcsolatos információkat a Lockheed Martinnál vannak.

A program minden idők legdrágább fegyverprogramja lehet, a Pentagon arra számít, hogy teljes élettartama alatt csaknem 2000 milliárd dollárt költ majd rá. (Politico)