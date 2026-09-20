Bayer Zsolt: „Nem szólt soha senki, hogy a meghiúsult könyvre kapott támogatást fizessem vissza”

Nem szólt soha senki, hogy pályázzak, nem szólt soha senki, hogy a meghiúsult könyvre kapott támogatást fizessem vissza – válaszolt Molnár Áron videójára Bayer Zsolt.

Ebben a színész-aktivista az általa megszerzett NKA-s iratok alapján arról beszélt, hogy a fideszes véleményvezér 2014-ben kapott 3 milliós támogatást egy könyvre, amelyből nem lett semmi, de a pénzt nem fizette vissza egészen 2020-ig, amikor is újabb pályázatot nyújtott be az NKA-hoz. Ezúttal határon túli magyar írókról és Trianonról szóló esszékre kért és kapott 3 milliót. De ez sem úgy sikerült, mint amit ígért, ugyanis a teljesítményigazolásként leadott szövegek inkább tűnnek aktuálpolitikai pamfleteknek, mint történeti, irodalomtörténeti esszéknek.

Részletek Bayer anyagából Fotó: Molnár Áron/Facebook

Bayer elismeri, hogy az első könyv nem készült el, és hogy a támogatás nagy része az adótartozásaira ment el. A második tervezett kötet, hogy is mondjam, témaváltozásának kérdését így kerüli ki: „Arról pedig nem tehetek, hogy a másik támogatás alapján megírt anyagok nem tetszenek Molnár Áronnak, nekem sem tetszenek az ő produkciói, még akkor sem, ha nálam több támogatásban részesült a NER-től.”

Válaszában, némileg homályos okokból, hosszan idézi, milyen szépeket írtak régebben a novelláiról Csukás és Csoóri Istvánok, majd azzal zárja a válaszát, hogy Molnár azért állt most elő ezzel a 12 évvel ezelőtti történettel, mert ma van a Terror Háza melletti kiállás.