Molnár Áron dokumentumokkal mutatta be, milyen cifra módon jutott NKA-támogatáshoz Bayer Zsolt

Molnár Áron színész és aktivista ezúttal Bayer Zsolt NKA-s támogatásáról készített videót, amelyben bemutatta a hivatalos dokumentáció néhány oldalát is.

Molnár elmondása alapján a következők történtek. Bayer Zsolt cége kért 3 milliót egy Lengyelországról szóló 20 részes tévésorozatból készült, kétnyelvű könyv kiadására még 2014-ben. Ebből 2,7 milliót meg is kapott gyorsan, csakhogy ebből 2 milliót levontak, mert Bayernek ennyi köztartozása volt. A 2015-ös határidőre nem készült el a kötet, az NKA háromszor is felszólította Bayert az elszámolás benyújtására, de mivel ennek nem tett eleget, felmondták a szerződést.

Bayer haladékot kért, amit az NKA annak ellenére adott meg (Balog Zoltán miniszter döntése értelmében), hogy a szerződést felmondták. De azt jelezte az NKA, hogy több módosításra már nincs lehetőség. Aztán mégis lett, de az újabb határidőt se tartotta be Bayer, 2017. júliusig sem számolt el. Az újabb felszólításra a jelek szerint már nem is reagált, csak három évvel később, amikor is befizette a pénzt –

hat év után, kamatok nélkül.

Rögtön ezután Bayer pályázott egy másik projekttel, pont ugyanakkora összegre, mint amit befizetett. A pénzt annak ellenére ítélték meg a határon túli írókról és Trianonról szóló esszékötetre, hogy nem volt olyan pályázati kiírás, amelybe passzolt volna. Az elszámolásként leadott írások azonban egész másról szóltak, Trianon helyett az ukránok és a 444 fikázásáról.

Fotó: Molnár Áron/Facebook

Küldtem kérdéseket Bayernek, hogy ezt így hogy – ha válaszol, beszámolunk róla.

Molnár azt kéri az NKA új vezetésétől, hogy „nyissák újra Bayer Zsolt előbb említett két pályázatát, és tegyék meg a szükséges lépéseket, ami úgy gondolom, hogy nem nagyon lehet más, mint az elmaradt ügyleti kamat megfizetése, illetve ennek a vállalhatatlan szakmai beszámoló elfogadásának a visszavonása.”

Molnár indította el a választások után azt az NKA-s botránysorozatot, amely során számos Fidesz-közeli művész inkább visszafizette a neki kiosztott támogatást, az NKA kedvezményezettjei és vezetői közül pedig többen börtönbe kerültek. Molnár most arra utalt, hogy folytatja a sorozatát: