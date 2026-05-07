Kiállt a nyilvánosság elé az NKA-ügyet kiszivárogtató dolgozó, aki szerint ez az állásába fog kerülni

Arccal és névvel vállalta a szereplést Papp Gergő, az NKA kezelőszerve, az NKTK (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő) munkatársa, akinek köszönhetően Molnár Áron beszámolhatott az eltitkolt NKA-támogatásokról. Az ügyben még jelenleg is folyamatosan újabb fejlemények derülnek ki, és a távozó Orbán-kormány egyik utolsó nagy botránya lett.

Papp most Molnárral együtt jelent meg a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora YouTube-csatornán, ahol elmondta, azért fedte fel most a kilétét, mert több kollégáját is meggyanúsították és indokolatlanul büntették. A férfi 2014 óta dolgozik az NKTK-nál projektmenedzserként, és először április 14-én kereste meg Molnár Áront, hogy tudomása van egy 17 milliárd forint összértékű támogatási keretről, mely a nyilvánosság elől rejtve maradt. Azért fordult inkább Molnárhoz, mert a belső szabályzat szerint a főigazgatót, Krucsainé Herter Anikót is értesíteni kellett volna, Papp szerint azonban ő is érintett az ügyben.

„Nekem az elsődleges célom az volt, hogy az NKTK hozza nyilvánosságra a döntéseket, a döntéshozó testületet, mert ez törvényi kötelezettsége. Viszont időközben tudomásomra jutott, hogy a 17 milliárdon felül további kifizetéseket akarnak végrehajtani, további kérelmeket akarnak beadatni. Sőt én úgy tudom, hogy már van olyan döntés is, amit a miniszter aláírt, csak a te megszólalásod után ez nem került további ügyintézésre. Innentől már a további kifizetések megállítása volt a cél” – mondta Papp Gergő, aki hozzátette:

„Tisztában voltam vele, hogy ez az állásomba, megélhetésembe fog kerülni.”

Arra számít, hogy az interjú után már az asztalán lesz a felmondása, mert előző nap kapott utasítást arról, hogy főigazgatói engedély nélkül senki sem adhat interjút. „Úgy vagyok vele, hogy inkább rúgjanak ki, minthogy szégyenben kelljen leélni az életemet, hogy tudtam erről az egészről, és nem szóltam” – mondta Papp Gergő, aki azt is elmesélte, hogy a botrány kirobbanása után őt, a szintén az NKTK-nál dolgozó párját, valamint a legjobb barátját kizárták a rendszerből, mivel a főigazgató arra gyanakodott, hogy ők szivárogtattak. Később visszaengedték őket a rendszerbe, és a főigazgatótól azt is megkérdezte, a 790-es kollégiumi döntések miért nincsenek feltüntetve az NKA oldalán, mire azt felelte, hogy nem az ő döntése volt, hanem Hankó Balázs miniszteré.

Papp Gergő a 790-es kollégium furcsaságairól szólva beszámolt arról, hogy az NKTK dolgozói utólag bele tudtak nyúlni a pályázati adatlapokba, hogy át lehessen írni a kérelmek célját. Az se volt probléma, hogy ezek a kérelmek hemzsegtek a hiányosságoktól, és a támogatói okiratokból kikerült a reklám és PR-kötelezettségekre vonatkozó rész, az, hogy a támogatott köteles feltüntetni támogatóként az NKA-t.

A hetek óta dagadó NKA-botrány miatt már lemondott Bús Balázs NKA-alelnök, valamint Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila NKA-bizottsági tagok. Hankó Balázs viszont ragaszkodik hozzá, hogy minden szabályszerűen történt, miközben újabb és újabb jelek bizonyítják, hogy a 790-es kollégiumhoz tartozó mintegy 17 milliárd forintos keret gyakorlatilag a Fidesz kampányfinanszírozási rendszerének része volt. (via 24.hu)