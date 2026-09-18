NKA-ügy: letartóztatásban marad Fásy Ádám felesége

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság szeptember 9-ei döntését, amellyel egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A támogatási összeget 2025 decemberében folyósították. A gazdasági társaság a filmkészítéshez elnyert támogatással 2026 áprilisában úgy számolt el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé, hogy a film még nem készült el.

A Kéz, szív, lélek Corvus-Kora Róbert Békés megyei festőművészről szól, hosszan írtunk erről az esetről június végén. A filmet valójában a Fásy család „filantróp" tevékenységére jól rímelő nevű Munkácsy Art Rendezvényszervező Kft. pályázta meg. A sorozattá duzzadó projekt első két epizódjára a cég az NKA 790-es, úgynevezett egyedi támogatási keretéből 82,55 millió forintot kapott, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs saját, 447-es miniszteri keretéből utalt ki további 89,9 millió forintot. Papíron a Munkácsy Art Kft.-nek semmi köze a Fásy családhoz: a céget egy Szabó Sándor nevű férfi vezeti, akinek azonban korábban volt közös cége Fásy Ádámmal, méghozzá az IRM Magyarország Zrt., ami érintett volt egy őssejtkezelési botrányban, ami miatt Fásyt tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Szabót és Fásynét is bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják, a bíróság szeptember 9-én a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el egy hónapos letartóztatásukat, a döntés ellen akkor mindketten fellebbeztek, a most viszont eldőlt, hogy letartóztatásban maradnak. (MTI)