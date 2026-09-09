Elrendelték Fásy Ádám feleségének letartóztatását

Vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe szerdán Fásy Ádám feleségét, Fásyné Gurzó Máriát, akinek később a bíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását - írja a Telex. A lapnak Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője azt nyilatkozta:

„Az ügyészi indítvánnyal megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását.”

A bírósági tárgyaláson megjelent Fásy Ádám is, a Szolnok Hangja videóján látható módon, az újságírót ingerült „Menj a picsába, mit fotózol?” megközelítve:

A NAV kedden vette őrizetbe annak a cégnek a tulajdonosát és egyben ügyvezetőjét, aki több mint 56 millió forintért bízta meg a Fásy Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeket, hogy szálljanak be a négyrészes Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című dokumentumfilm elkészítésébe.

Fásy Ádám az állami ünnepségen 2024 október 23-án. Fotó: Diószegi-Horváth Nóra

A Kéz, szív, lélek Corvus-Kora Róbert Békés megyei festőművészről szól, hosszan írtunk erről az esetről június végén. A filmet valójában a Fásy család „filantróp" tevékenységére jól rímelő nevű Munkácsy Art Rendezvényszervező Kft. pályázta meg. A sorozattá duzzadó projekt első két epizódjára a cég az NKA 790-es, úgynevezett egyedi támogatási keretéből 82,55 millió forintot kapott, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs saját, 447-es miniszteri keretéből utalt ki további 89,9 millió forintot. Papíron a Munkácsy Art Kft.-nek semmi köze a Fásy családhoz: a céget egy Szabó Sándor nevű férfi vezeti, akinek azonban korábban volt közös cége Fásy Ádámmal, méghozzá az IRM Magyarország Zrt., ami érintett volt egy őssejtkezelési botrányban, ami miatt Fásyt tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

A film körüli furcsaságokról itt írtunk bővebben.