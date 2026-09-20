Egyedül állt ki a színpadra Ed Sheeran, és elcsukló hangon mondta el, mit gondol Izraelről és Gázáról

Az alapvetően cuki szerelmes dalokat dudorászó gigasztár, Ed Sheeran szombat este tartotta az első koncertjét azután, hogy egy koncerthelyszín kihúzta az előzenekarok közül a hangosan palesztinpárti Macklemore-t, és a turnéja több helyszíne is a fellépések visszamondásával fenyegett, ha Macklemore is fellép. Erre az összes többi zenésztársa is beintett.

Tüntetők a koncerthelyszín előtt Fotó: JOE LAMBERTI/Getty Images via AFP

Ezek után, a szombati koncert elején Sheeran egyedül állt ki a színpadra, és az alábbi, előre megírt szöveget olvasta fel:

„A koncertjeim mindig is biztonságos helyek voltak mindenkinek, és ez nekem nagyon fontos. A rajongóim iránti elkötelezettségem központi dolog az életemben, és éppen ezért vagyok ma este itt egyedül, és folytatom a turnémat.

De mélyen aggaszt az a gondolat, hogy a koncerthelyszínek előzetesen jóváhagyják, mi kerülhet a színpadukra. Ez a világ számos pontján előfordul, ahol fellépek, de a szabad világban soha nem szabadna megtörténnie.

Most pedig szeretnék kitérni arra a kérdésre, hogy mi az álláspontom az izraeli és palesztin helyzetben, és hogy a ma esti koncertem ténye jelzi-e az álláspontomat. Karrierem során igyekeztem elkerülni, hogy bármiféle politikai kommentátorként lépjek fel, mert azt szeretném, ha a zeném és a koncertjeim az egységről szólnának, nem a megosztottságról, az emberségről, nem a politikáról.

De ez egy humanitárius kérdés, és már nem tudom tovább elrejteni, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. Ami október 7-én Izraelben egy zenei fesztiválon történt, az borzalmas volt, és tovább súlyosbította a zsidók évszázadok óta tartó szenvedését. Ami Gázában történik, az katasztrofális, indokolhatatlan és aránytalan. A szívem szakad bele, amikor a pusztítás mértékét és a civilek, köztük gyermekek életének elvesztését látom. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a rendszerszintű igazságtalanságot, amelynek tanúi vagyunk Ciszjordániában. Máris tárgyalok a legkülönbözőbb nézeteket képviselő emberekkel, hogy kitaláljuk, hogyan tudnánk hozzájárulni az áldozatok megsegítéséhez – és hallgatok, tanulok, mert nem tudok eleget.

Őszintén nagyon hálás vagyok, hogy ma este itt vagytok velem. Ez a koncert továbbra is olyan hely, ahol mindenkit szívesen látunk, és ahol mindenki állhat olyanok mellett, akik eltérő véleményen vannak, és mindenki állhat olyanok mellett, akikkel nem ért egyet mindenben, de abban mindannyian egyetértenek, hogy énekeljem ezeket a dalokat. És ezek a dalok a szeretetről, a reményről és az összetartozásról szólnak.”

Majd játszani kezdett:

A BBC helyszíni riportja szerint a philadelphiai koncert előtt tüntetők skandáltak palesztinpárti szlogeneket, néhányan pedig bírálták Sheerant a nem elég karakteres kiállása miatt. Eközben a koncertre igyekvő jegytulajdonosok inkább arról beszéltek, hogy élvezni akarják a zenét, miközben fontosnak tartják a szólásszabadságot is. A koncert vége után a rajongók egyike azt mondta, hogy a sztár „szépen lefedte mindkét oldalt, és szerintem mindenki boldogan távozik”, míg egy másik a beszédét „nagyon őszintének” nevezte, és szerinte „az emberek pont ezt akarták hallani: őszinteséget”.