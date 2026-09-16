Palesztinpárti kiállás miatt robbant ki konfliktus Ed Sheeran amerikai turnéján: törölték az előzenekar Macklemore-t, mire az összes többi is visszalépett

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Káoszba fulladt a brit zenész, Ed Sheeran amerikai turnéja: az összes előzenekar lemondta a fellépéseket, miután az amerikai rappert, Macklemore-t palesztinpárti színpadi kijelentései miatt törölték a fellépők közül – írja a BBC. A döntés után néhány órán belül Finneas, Billie Eilish testvére és zenei alkotótársa, az ír énekes-dalszerző Aaron Rowe, a dán Lukas Graham duó, valamint Sheeran kísérőzenekara, a Beoga is bejelentette, hogy nem folytatja a turnét.

„A művészeket nem szabad elhallgattatni, amikor az elnyomottakért emelik fel a hangjukat”

– írta Finneas, aki az év későbbi részében Sheeran dél-amerikai turnéjához is csatlakozott volna. „Úgy döntöttem, hogy visszalépek az Ed Sheerannel közös közelgő turnéállomásoktól. Palesztina és a palesztin nép mellett állok” – fogalmazott. Rowe és Graham Macklemore helyett lépett volna fel Sheeran hátralévő amerikai koncertjein, a Beoga pedig együtt játszott Sheerannel a koncerteken.

Macklemore – polgári nevén Benjamin Haggerty – egy francia zenei fesztiválon augusztus 30-án. Fotó: ARNAUD FINISTRE/AFP

A történet még szeptember elején, Sheeran két New Jersey-i koncertjén kezdődött. Az AP cikke szerint Macklemore szeptember 4-én a MetLife Stadiumban arról beszélt a közönségnek, hogy részben azért akart részt venni a turnén, hogy stadionokban mondhassa ki: „Szabad Palesztinát”. Ezután előadta Hind’s Hall című dalát, miközben a gázai pusztításról készült felvételeket vetítettek a kivetítőn. A dal címe a Columbia Egyetem palesztinpárti tüntetői által elfoglalt Hamilton Hall átnevezésére utal, amit Hind Rajab, a Gázában megölt ötéves palesztin kislány után neveztek el.

Macklemore fellépése után az Israeli American Council petíciót indított azért, hogy vegyék le a turnéról, a StopAntisemitism nevű szervezet pedig azzal vádolta, hogy propagandával támadta le a közönséget – ezt az állítást Pink is felerősítette, aki Instagramon megosztotta a bejegyzést. Másnap Macklemore a koncerten külön megszólította „zsidó fivéreit és nővéreit”, azt mondta:

„Izrael bírálata, az apartheid bírálata, a népirtással való szembenállás semmilyen módon nem jelenti azt, hogy benneteket bírállak.”

Izrael elutasítja a népirtással kapcsolatos vádakat, állítása szerint a nemzetközi joggal összhangban önvédelmi műveleteket hajt végre Gázában és a megszállt Ciszjordániában.

Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa. Fotó: JANE GERSHOVICH/Getty Images via AFP

A Macklemore elleni kiállás egyik kulcsszereplője Robert Kraft, a New England Patriots NFL-csapat, és annak stadionja, a Gillette Stadium milliárdos tulajdonosa. Kraft az Egyesült Államok egyik legismertebb Izrael-párti milliárdosa. Vagyonát a Forbes több mint 13 milliárd dollárra becsüli, és évtizedek óta jelentős összegekkel támogat zsidó és izraeli ügyeket. Több mint 20 millió dollárt adományozott például a Stand Up to Jewish Hate („Állj ki a zsidógyűlölet ellen”) kampányra. 2019-ben megkapta a Genesis Prize-t is, aminek átadóján Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta:

„Izraelnek nincs Robert Kraftnál hűségesebb barátja.”

A Donald Trumppal is jó viszonyban lévő Kraft az év elején is bekerült a hírekbe, a neve ugyanis felmerült az Epstein-aktákkal összefüggésben. Amikor 2019-ben prostitúció igénybevételével vádolták meg, Jeffrey Epstein egyik ügyvédjét is bevette a jogi csapatába. A Kraft elleni vádakat 2020-ban ejtették.

Kraft megerősítette, hogy a saját stadionjában nem engedi fellépni Macklemore-t. Azt mondta, stadionja nem fog „platformot biztosítani a gyűlöletbeszédnek”, és azzal vádolta a rappert, hogy „hosszabb múltra tekint vissza nála az antiszemita retorika”.

„Egyetértek Macklemore-ral abban, hogy túl sok emberélet veszett oda, és túl sok volt a szenvedés, de nem őszinte csak válogatott információkat megosztani, miközben figyelmen kívül hagyjuk a Hamász tetteit, és ez csak tovább mélyíti a megosztottságot és a gyűlöletet”

– mondta Kraft.