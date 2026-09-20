„Ha nem tetszik a Terror Háza, csináljanak maguknak egy másikat!” – Schmidt Máriáért tüntettek a fideszesek

Fideszes publicisták tüntetést hívtak össze vasárnap délutánra a Terror Háza elé, miután a héten leváltották Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját, a múzeumot pedig pár napra bezárták. Hogy a Terror Háza mennyire nem töltötte be a funkcióját, és valójában a NER ideológiai nagyüzemeként funkcionált, arról ebben a cikkünkben olvashatnak. Ebből az is kiderülhet, hogy nincs szó a Terror Háza végleges bezárásáról.
A lezárt Andrássy úton a Hír TV riportere szerint délután 3-ra pár száz ember gyűlt össze, a tüntetésen pedig az orbánista média nagyágyúi egymásnak adták a mikrofont, miután Nagy Feró elénekelte, hogy utálja az egész XX. századot. A tüntetésen a fideszes keménymag vett részt, és a szónoklatok is láthatóan nem a magyar választópolgárok többségének, hanem a maradék fideszes tábornak szóltak, fenyegetőzéssel, ávéházással, kommunistázással, gondosan átvéve Orbán Viktor összes kijelölt témáját, a tiszás önkényuralomtól kezdve az új kormány és a kommunizmus közé tett egyenlőségjelen át a Tisza-kormány küszöbön lévő gazdasági összeomlásáig. Mindenesetre a tömeg időnként ütemes „Nem hagyjuk!” kiabálással jelezte eltökéltségét, de volt „Viktor, Viktor!”, sőt, „Zsolti, Zsolti!” skandálás is.
Bencsik András, akinek a Magyar-Szovjet Baráti Társaságról szóló népszabadságos cikkei már rég bejárták a magyar médiát, jó érzékkel a kommunistázást vállalta magára, amikor arról beszélt, hogy háromszor rontott a baloldal saját nemzetére az elmúlt száz évben. 1956, 2006 és most is itt vannak az újkommunisták, akik meg akarják gyalázni '56 emlékét. Szerinte „a Terror Háza legfőbb bűne, hogy kinyilvánította, csak egyféle igazság létezik, ami különbséget tesz a jó és rossz között.” Bencsik továbbá szabadságot követelt a politikai foglyoknak, és azt kiabálta: „Engedjék szabadon Bús Balázst és a többieket!”
Szentesi Zöldi László következett, aki valódi víziót vázolt fel, melynek csúcspontján kijelentette:
„Ennek a kormánynak az összeomlása elkerülhetetlen!”
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