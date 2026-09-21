13 éves kínai úszó szárnyalta túl Hosszú Katinka korábbi világrekordját – ám nem teljesen elégedett a teljesítményével

Minden idők második legjobb, 2:06,10-es eredményével úszta le a 200 vegyest a 13 éves kínai Jü-Ceti az Ázsia Világbajnokságon. Ez jobb eredmény, mint Hosszú Katinka 2015-ben felállított világcsúcsa (2:06,12), amelyet korábban csak a kanadai Summer McIntosh tudott megdönteni a tavalyi kanadai válogatón (ő ekkor 2:05,7-et úszott).

Jü-Ceti a Nagoyában zajló bajnokság első napján tartott 200 pillangón is aranyérmet szerzett, ám a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a 200 vegyes győzelmének jobban örül, mint annak. A lány szerint vegyes teljesítménye még így is „csupán ilyen-olyan volt”, majd hozzátette: „A technikám még egy picit hiányos. Korábban kell lehajtanom a fejem, távolabbra kell elérnem a karjaimmal, és fejleszteni a lábmunkámat. Szükségem van arra, hogy még dolgozzak ezeken a területeken”.

Jü-Ceti először tavaly, még 12 éves korában váltott ki visszhangot döbbenetes teljesítményével a szingapúri vb-n, amikor 2:09,21-es idővel épphogy lecsúszott a dobogóról 200 vegyesen. Mostani vegyes eredményével nemcsak az Ázsiai Világbajnokság világrekorderének számít, hanem az ázsiai úszók közül úgy általában a leggyorsabbnak. A 2012-es születésű lányt egy vízi parkban fedezte fel későbbi úszóedzője hatéves korában, ahová a lány az apjával látogatott el hűsölni. Mostani teljesítményével minden eddiginél komolyabban bebetonozta magát az úszósport egyik legfontosabb tehetségeként.