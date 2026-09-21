Beperli a Trump-kormányt a Fehér Házból kitiltott három sajtóorgánum, amiket az elnök nemzetbiztonsági fenyegetéseknek nevezett

Szombaton már nem engedték be a Fehér Házba a CNN, a Politico, valamint az MS NOW tudósítóit, miután Donald Trump amerikai elnök kitiltotta őket onnan, írja a BBC. Az elnök ezt azzal indokolta, hogy a médiumok „folyamatosan kitalációkat vagy hazugságokat írnak, illetve közvetítenek” a kormányzatáról, konkrét példákat azonban nem hozott fel. A három sajtóorgánum hétfőn közös közleményt jelentetett meg az ügyben, amelyben azt írták:

Ma reggel tájékoztattuk a kormányt arról, hogy pert indítunk az első alkotmánykiegészítés által biztosított jogaink és annak az elvnek a védelmében, amely szerint a kormány nem döntheti el, hogy a sajtónak miről kell tudósítania vagy mit kell közzétennie .

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Álláspontjuk szerint „a Fehér Ház előzetes figyelmeztetés és a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül vonta vissza az újságírók akkreditációját, mert az elnöki adminisztráció nem értett egyet a tudósításaikkal”. A perrel azt akarják elérni, hogy kollégáik ismét bejuthassanak a Fehér Házba.

Trump hamarosan a Truth Socialön reagált a médiumok közleményére. Azt írta:

„A Fehér Ház nem a szabad sajtó – amelyet nagy becsben tartok – ellen indít támadást. A FAKE NEWS ellen lép fel, amelyek rákos daganatként terjedtek el szeretett USA-nkban. Ez a jelenség korrupt, szándékos, mindent átszövő, teljes mértékben összehangolt és teljesen kontrollálhatatlan. Fenyegetést jelent nemzetbiztonságunkra, és meg kell állítani – MÉGPEDIG AZONNAL! Köszönöm figyelmüket. Donald J. Trump elnök”

Az elnök korábban azzal fenyegetőzött, hogy további hírcsatornákat is kitilthatnak majd a Fehér Házból. Azt is elmondta: nem volt különösebb oka annak, hogy a három médiumról szóló bejelentést múlt pénteken tették: ez „az elmúlt néhány év történeteinek összessége” – mondta. „Az embernek elege lesz belőle.”

A CNN helyzete különösen érdekes az ügyben, ugyanis könnyen lehet, hogy a hírcsatorna - még a most indított per lezárása előtt - az elnök jó cimborájához, Larry Ellisonhoz kerül, aki a félelmek szerint a CBS mintájára szabná át az erősen kormánykritikus csatornát némileg Trump-barátabbra.