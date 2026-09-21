Bujdosó Andrea: Még nem volt alkalmunk részletesen beszélni a legfőbb ügyész jelöléséről

A Tisza frakcióvezetője szerint még nem tudtak részletesen beszélni Baka András köztársasági elnök döntéséről, aki Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek.

Fotó: Németh Dániel/444

„Ma tudtuk meg ezt a jelölést. Volt egy frakcióülésünk, utána meghallgattuk Baka András köztársasági elnök urat a plenáris elején, elmondta a döntésének a hátterét. Még nem volt alkalmunk részletesen beszélni, a következő ülésen meg fogjuk vitatni ezt, nem tudok mást mondani”

– mondta Bujdosó Andrea a Telexnek. A frakcióvezetőt arról is kérdezték, hogy Magyar Péter mi alapján nyilatkozta azt, hogy esélytelennek látják, hogy a Tisza-frakció megválasztaná Szathmáryt, mire Bujdosó azt válaszolta, beszéltek ugyan a frakcióban a témáról, de mélyebben nem mentek bele: „Mondjuk úgy, hogy nem volt rögtön örömujjongás” – írta le a frakció hangulatát.

Bujdosó Andrea azt is elmondta, hogy várhatóan jövő hétfőn hoz döntést a frakció a legfőbb ügyész támogatásáról, addig nem valószínű, hogy külön frakcióülést hívnának össze.

A Telex egy név nélkül nyilatkozó Tisza-képviselőt is idézett, aki azt mondta, nem tudja, miért nyilatkozta Magyar Péter azt, hogy nem látja esélyesnek, hogy a frakció megválassza legfőbb ügyésznek az államfő jelöltjét. Elmondása szerint frakcióülés közben értesültek Szathmáry Zoltán jelöléséről, akiről nem is tudta, kicsoda. Szerinte a miniszterelnök akkor azt mondta a frakciónak, hogy később még beszélni fognak erről, megnézik ezt a kérdést. A képviselő úgy véli, meg fogja vitatni a frakció a kérdést.

Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve hétfőn délelőtt tette meg az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Szathmáry korábban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályánál dolgozott főosztályvezető ügyészként.