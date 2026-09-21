Döntött a bíróság, nem bocsátják feltételesen szabadlábra a lúgos orvost

A büntetés-végrehajtási bíró mai döntésével nem bocsátotta feltételes szabadságra a lúgos orvosként ismert Bene Krisztiánt, közölte a Fővárosi Törvényszék a Telex megkeresésére.

Benét eredetileg június 5-én hallgatták volna meg a feltételes szabadláb ügyében, ám ezt elnapolták, mivel nem szóltak róla időben a férfi áldozatának, Renner Erikának. A törvény szerint őt 30 nappal korábban tájékoztatni kellett volna a meghallgatásról, ám ezt csak két nappal előtte tették meg. Ebben az ügyben belső vizsgálatot indított a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Fotó: Halász Júlia

Erre a meghallgatásra kerülhetett sor hétfőn, amelynek eredményeként továbbra is rács mögött marad a 2018-ban 11 éves börtönbüntetésre ítélt orvos. Tavaly februárban már egyszer első fokon engedélyezte a bíróság a szabadlábra helyezését, azonban a törvényszék másodfokú tanácsa egy hónapra rá felülírta a döntést.

Bene Krisztián, a Budai Irgalmasrendi Kórház volt igazgatója 2013 márciusában támadta meg volt barátnőjét, Renner Erikát, nem sokkal azután, hogy a nő szakított vele. Megkötözte, elkábította, majd maró lúgot locsolt a nemi szervébe. Renner azóta többször is felszólalt a nyilvánosság előtt kapcsolati erőszakkal és áldozatvédelemmel kapcsolatos ügyekben, tavaly pedig a TASZ Szabad-díját is elnyerte aktivizmusáért.

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