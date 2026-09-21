Holtan találtak egy férfit a Gellért-hegy lábánál

Egy férfi holttestet találtak vasárnap délután a XI. kerületi Kelenhegyi úton, a Gellért-hegy lábánál, közölte a 24.hu megkeresésére a rendőrség. A rendőrök helyszíni- és halottszemléje során bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel.

A lap információi szerint a férfi a szikláról vetette magát a mélybe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban – szakértők bevonásával – vizsgálja a haláleset körülményeit.

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