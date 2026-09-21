ICE-ügynök lőtt meg egy venezuelai ételfutárt Texasban

Vasárnap délután lőtt meg egy ICE-ügynök egy ételt szállító venezuelai férfit a texasi Austinban. Az NBC információi szerint a férfi „súlyos, de stabil állapotban” van.

Úgy tudni, hogy az ICE helyi idő szerint koradélután, 12:50-kor kért segítséget egy közúti ellenőrzés után segítséget egy autós üldözéshez, mire a közlekedésiek a helyszínre értek, az ICE-ügynök már rálőtt a férfire, a 28 éves venezuelai Wilber Rafael Garces Perezre, aki, mint kiderült, illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, és végleges kiutasítási végzés volt ellene.

A lövöldözés helyszínén nem sokkal később körülbelül száz tüntető gyűlt össze, a demonstrálók egy része pedig a rohamrendőröket szidta, akik a helyszínt biztosították.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Az ICE ebben az évben Egyesült Államok-szerte fokozta a bevándorlási-ellenőrzéseket, januárban Mineapolisban agyonlőttek egy 37 éves nőt, de ezen a nyáron több, a fentihez is hasonló eset történt, amikor az idegenrendészet ügynökei üldöztek és lőttek meg illegális bevándorlóknak gondolt embereket.