ICE-ügynök lőtt meg egy venezuelai ételfutárt Texasban

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Vasárnap délután lőtt meg egy ICE-ügynök egy ételt szállító venezuelai férfit a texasi Austinban. Az NBC információi szerint a férfi „súlyos, de stabil állapotban” van.

Úgy tudni, hogy az ICE helyi idő szerint koradélután, 12:50-kor kért segítséget egy közúti ellenőrzés után segítséget egy autós üldözéshez, mire a közlekedésiek a helyszínre értek, az ICE-ügynök már rálőtt a férfire, a 28 éves venezuelai Wilber Rafael Garces Perezre, aki, mint kiderült, illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban, és végleges kiutasítási végzés volt ellene.

A lövöldözés helyszínén nem sokkal később körülbelül száz tüntető gyűlt össze, a demonstrálók egy része pedig a rohamrendőröket szidta, akik a helyszínt biztosították.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

Az ICE ebben az évben Egyesült Államok-szerte fokozta a bevándorlási-ellenőrzéseket, januárban Mineapolisban agyonlőttek egy 37 éves nőt, de ezen a nyáron több, a fentihez is hasonló eset történt, amikor az idegenrendészet ügynökei üldöztek és lőttek meg illegális bevándorlóknak gondolt embereket.

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Az eset körülményei vitatottak, a kormányzat szerint a nő megpróbálta elgázolni az idegenrendészet embereit. A város demokrata polgármestere ezt az eseményt rögzítő videók alapján baromságnak nevezte.

Benics Márk
külföld