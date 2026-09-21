Ha Simicska atombombája nem is tudott lenni, legalábbis az RTL-en futó Árulók című műsor korlátozott nukleáris fenyegetése válhat még Vona Gáborból, akit a csatorna hétfő este jelentett be honlapján az új évad szereplőjeként. Az ötödik szériában még Mérő Vera aktivista, jogvédő és Horváth Oszkár, az Önkényes Mérvadó műsorvezetője is vetélkedni fognak (én pedig keresztbe font ujjakkal reménykedem, hogy Szanyi Tibor castingját is bejelenti a csatorna).
A Második Reformkor pártelnöke, a Jobbik volt elnöke bemutatkozó videójában arról beszélt: szeret központban lenni, szeret nyomozni és szeret aktív lenni, emellett reméli, hogy legalább ebben a műsorban nem kapja meg a politikában gyakran használt „áruló” jelzőt. Arról is beszélt, hogy felesége nem adott neki túl sok esélyt a győzelemre a gyilkosos-nyomozós játékban. Azzal engedte el otthonról: „Két nap után kiszavaznak a picsába”.
A kertévés szereplés mindenképp érdekes állomás a politikus karrierjében, aki 2008-ban, a Jobbik akkori elnökeként még ilyesmiket mondott:
„ Ha az elmúlt száz évben kiosztanánk az aranyat, az ezüst- és a bronzérmet azoknak akik a legtöbbet ártottak a magyar nemzetnek, akkor az aranyérmet Trianonnak, Trianon kiagyalóinak és végrehajtóinak kellene adnunk, ez azt hiszem nyilvánvaló. Az ezüstérmet vigyék a kommunisták. Én a bronzérmet odaadnám a TV2 és az RTL-Klub működtetőinek, ugyanis amit 1997 óta ebben az országban a mi pénzünkből művelnek, az felháborító, vérlázító, gyalázatos, hogy folyamatosan napról napra a képünkbe röhögnek, sztárnak nevezik magukat és a számunkra szent dolgokba törlik a lábukat. Úgyhogy ha csak egyetlen egyszer lesz a Jobbiknak – és biztos vagyok hogy lesz, adja az Isten, hogy legyen – lehetősége, hogy az úgynevezett koncessziós jogukról döntsön, hát akkor a következőt fogom javasolni remélem a Parlamentben: a TV2 és az RTL-Klub szűnjön meg, a székházaikat romboljuk porig, hintsük be sóval és alakítsunk ki romokból egy mementót azzal a felirattal, hogy így jár mindenki, aki Magyarországon a magyart gyalázza."