Ha Simicska atombombája nem is tudott lenni, legalábbis az RTL-en futó Árulók című műsor korlátozott nukleáris fenyegetése válhat még Vona Gáborból, akit a csatorna hétfő este jelentett be honlapján az új évad szereplőjeként. Az ötödik szériában még Mérő Vera aktivista, jogvédő és Horváth Oszkár, az Önkényes Mérvadó műsorvezetője is vetélkedni fognak (én pedig keresztbe font ujjakkal reménykedem, hogy Szanyi Tibor castingját is bejelenti a csatorna).

A Második Reformkor pártelnöke, a Jobbik volt elnöke bemutatkozó videójában arról beszélt: szeret központban lenni, szeret nyomozni és szeret aktív lenni, emellett reméli, hogy legalább ebben a műsorban nem kapja meg a politikában gyakran használt „áruló” jelzőt. Arról is beszélt, hogy felesége nem adott neki túl sok esélyt a győzelemre a gyilkosos-nyomozós játékban. Azzal engedte el otthonról: „Két nap után kiszavaznak a picsába”.

A kertévés szereplés mindenképp érdekes állomás a politikus karrierjében, aki 2008-ban, a Jobbik akkori elnökeként még ilyesmiket mondott: