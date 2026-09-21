Marketing vs. valóság: tavaly mindössze 7000 humanoid robotot adtak el a világon, Kína be is húzza a féket

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Annak ellenére, hogy a kínai humanoid robotok az Instagram legnagyobb sztárjai, és az AI-brók marketingszövegei szerint mindjárt itt a mesterséges intelligencia által vezérelt, emberszerű gépparadicsom, a szektorba pedig sok milliárd dollárnyi kockázati tőke áramlik, a valóságban egyelőre alig vásárolnak ilyeneket. A Nemzetközi Robotszövetség (IFR) adatai szerint legalábbis 2025-ben 7000 darab humanoid robotot adtak el globálisan.

Hogy ezt képbe tudjuk helyezni, ugyanezen szakmai szervezet adatai szerint egy évvel korábban, 2024-ben világszinten 542 ezer ipari és további 199 ezer szolgátató-segítő robotot helyeztek üzembe. (A 2025-ös adatuk pár nap múlva jön csak ki.)

A Reuters szerint az IFR az egyik első olyan szervezet, ami az egész iparágra kiterjedő adatokat gyűjt és publikál. Az ő kritériumaik szerint az a robot számít humanoidnak, ami emberszerű megjelenésű, és autonóm módon képes működni embereknek tervezett környezetben. A lábak megléte nem feltétel.

Ezzel összefüggő friss hír, hogy a kínai pénzügyi vezetés állítólag radikálisan visszafogja a humanoidrobot-gyártó cégek tőzsdei bevezetéseit, mivel attól tartanak, hogy az optimista várakozások és a valós értékesítési adatok közötti szakadék cégösszeomlásokhoz vezethet. A vészharangot a Reuteres szerint az Unitree nevű, a sanghaji tőzsdére nemrég bevezetett robotos cég papírjainak vad árfolyamingadozása kongatta meg: azok árfolyama előbb az ötszörösére ugrott, majd megfeleződött.

(via Reuters)